九成航班停飞每天亏损四亿元，美国航空业寒风凛冽但最冷日子还未到来

美国航空业受新冠病毒疫情重创，九成航班停飞每天亏损四亿元，但更寒冷的日子可能还未到来。波音公司执行长断言，不久一家重要的航空公司极有可能倒闭。

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在新冠疫情凛冽寒风吹袭下，美国各大航空公司大幅削减航班，每班国内线平均只有23名乘客，每日亏损3亿5000万元到4亿元，这些开销包括薪资、租赁和维修费。财务亏损的达美航空(Delta)表示13日再退出10座机场营运。

新冠疫情使得经济与社会活动减少，乘客担心感染病毒而少搭甚至不搭机，造成机位贩售不足。“美国航空协会”(A4A)表示，新冠疫情蔓以来，美国民航运输暴跌94%，达美航空6215架飞机其中一半停在机场或沙漠中的临时停机坪。

1月才宣布连续47年获利的西南航空(Southwest Airlines)预料，到6月前平均每日损失3000万元到3500万元。美国航空(AA)曾是负债最多的航空公司，该公司预期到6月底前日亏5000万元；联合航空(UA)历经多年获利，已做好整年没有旅客收益的准备。

为让亏损止血，航空公司大砍开销，关闭数十个机场贵宾室，撤广告和科技预算，并延后整修机舱。航空公司已经游说成功并取得大笔联邦补助，但半数资金用来负担员工薪资，9月就会耗尽；预料国会众院会允许航空公司接受另一波纾困，但航空业目前必须单独抗战。

美国国家广播公司（NBC）知名晨间电视节目“今日”（Today）主播贾斯礼（Savannah Guthrie）问波音公司（Boeing Co.）执行长卡洪（David Calhoun），美国不久是否会有航空公司倒闭，卡洪说：“极有可能。”他说：“你知道9月交通量不会恢复到100%的水准，就连25%都没有，或许年底前能接近50%。”