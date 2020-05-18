雪上加霜：墨西哥疫情期间酒厂关闭上百人喝混充假酒而死

法新社墨西哥报道：该国当局说，疫情期间一般大众的啤酒和烈酒短缺，至少让121名墨西哥人因喝下掺杂其他物质的混充酒而死。

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墨西哥受疫情影响，生产烈酒和啤酒的工厂关闭，啤酒库存一个月内即告耗尽，部分地区的啤酒价格甚至因此翻倍。许多墨西哥人没酒可喝。专门制造假酒的帮派试图利用酒厂关闭缺乏替代选择的机会大捞一笔，墨西哥联邦保护卫生风险委员会人员告诉法新社：他们通常是组织非常完善的黑手党，一些人可以躲过当局的监控。

墨西哥上百人近几周喝混充酒而死，第一起案例出现在哈里斯科州（Jalisco），发生时间4月底，几乎就是政府宣布卫生紧急状态的整整一个月后。

在墨西哥普艾布拉省（Puebla）的53名死者中，许多人与喝下一种掺有甲醇的非法假酒有关，一些人提供或试图贩售甲醇而非乙醇，甲醇通常用于燃料、溶剂以及防冻剂。这种酒就算没有喝下致命量，也可能造成失明与肝脏损伤。

另外，还有23人参加一场聚会后死亡。市长表示，他们喝的甘蔗酒掺入了其他物质。有死者家人表示，他的父亲喝下混杂白兰地和墨西哥山楂的tejon酒后发抖瘫软中毒而死。有商店卖这种假酒，你可以买回家。但过去当地从没发生过这种事情。