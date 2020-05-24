四川美院学生制作“武统台湾”图片引台湾网民呛声

自称是中国四川美术学院军迷社社长的学生日前在微博发表了一组题为《武力统一》的系列“夺岛照片”，并称是“表达对台独势力所不齿而创作”。这组照片随后引发两岸网民的关注。

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据新加坡《联合早报》报道，微博用户“野生灰熊”5月21日发文，发表四川美术学院军迷社专题外拍的18张照片，并命题为《武力统一》。该微博用户并附文说明指，“这是我们川美学生为表达对台独势力所不齿而创作的专题创作，从作品发布即日起，社团放弃持有此作品的版权，作品将以公共版权形式向社会发布，授权各位朋友，免费使用，转载，上传个人社交账号，和商业行为的权力，仅限此次作品。”

报导指，照片经过后制处理，模拟解放军登岛后爆发激烈巷战、攻陷tw总统府及台军方营区，并模拟解放军接受投降等场景。对此，微博下面有不少中国大陆网民留言叫好点赞，另一方面，该组照片在被台湾脸书账号“台海军情员”转载后，岛内网友则纷纷回呛“作品名称：意淫”、“不知道为啥，我看了这种反而不会生气，只会觉得可笑而已”、“且慢！解放军用美国黑鹰直升机攻台？”等。

相关作品经台湾媒体报道后，“野生灰熊”账号24日发文回应称，“我们这就是一个民间小社团的主题外拍，和军队和校方都没有关系，这咋还上台湾电视了呢咋这么敏感呢～创作自由言论自由啊，搞台独搞分裂还怕武力介入的么，谁敏感谁改变。”