美官员提中国被报窃取美国新冠疫苗信息 华春莹：美国只有250年历史

中国外交部发言人华春莹5月25日通过推特，就美总统国安事务助理罗伯特·奥布莱恩（Robert C. O'Brien）日前在受访时提到，有报道指中方正在窃取美国新冠疫苗研究和疗法信息的说法作出回应。华春莹谈道，“记住，中国有5000年的历史，而美国的历史不到250年。”

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奥布莱恩24日在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）专访时被主持人问到了，“如果中国比美国更早研发出新冠肺炎疫苗，它是否将会向美国大众开放？”对此，奥布莱恩则回答称，“听好了，我认为我们将率先研发出新冠疫苗。现在，有一个机会，这也得到了报道，中方正在通过间谍手段试图得到我们对疫苗和疗法的研究和技术。”他并谈到中国在过去有着长期窃取美国知识产权和技术的历史。

对此，华春莹稍后在推特上转发了相关报道截图，并评论称，“听一些美国官员谈论疫苗的故事，真是有意思。如果有人有比我的东西更好，那一定是从我这里偷走的，这是正常的逻辑吗？记住，中国有5000年的历史，而美国的历史不到250年。”此前，美国联邦调查局和国土安全部曾发出警告，称为了快速研发新冠病毒疫苗和治疗手段，中国最尖端的黑客和间谍正在窃取美国的研究成果。这一说法则遭到了中国外交部另一位发言人赵立坚等北京官员的否认。

“美方的说法毫无根据。事实上，中方在研发新冠病毒疫苗方面取得了重大进展。”赵立坚在25日的中国外交部例行记者会上回答说，中国支持各国就新冠肺炎疫情加强信息分享，交流防控有益经验和做法，开展疫苗药物研发等领域国际合作。