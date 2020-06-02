奥巴马评美国时局：和平示威参与投票才是改变正途

针对近日由美国明尼苏达州非裔男子乔治·弗洛伊德（George Floyd）被捕时，遭警察暴力致死所引发的大规模示威和骚乱事件，美国前总统奥巴马在6月1日通过社会媒体网站“Medium”发表长文。他对少部分人的暴力行为加以谴责，并赞扬和平示威者通过向 宣讲问题和投票寻求实际的改变。

广告 继续浏览后续

奥巴马此前曾于5月31日表态称， “最近一周，我看到了年轻人的积极行动，这让我充满希望。但如果今后我们能够将正当的愤怒转化为和平、充分、持续和有效的行动，那么这一刻可以成为我们国家实现最高理想的漫长旅程中的一个真正的转折点。”面对当下尚未平息的民怨和暴力事件，这位美国历史上第一位非裔总统发表了题为“怎样使这一时刻成为带来实际改变转折点”的文章。奥巴马在文章中写道，在这场波及美国全国数百万人为弗洛伊德之死发生的运动当中，不少人都提出了怎样带来实际改变的问题。他认为尽管还是将会由新一代的活动人士最终寻找出适合他们时代的战略方案，但他认为通过回顾过去的经验还是有些基本的教训可值得借鉴。

奥巴马提出，在近来美国全境一系列的抗议活动代表了一个真切和合法地对过去数十年来，未能进行警察执法惯例和刑事司法体系改革的不满。他指出，绝大多数示威活动的参与者以和平、勇敢、负责任和激励人心的方式示威。他表示，这些人则因得到大众地支持和尊敬，而不是谴责。他并举例指出，在密西根州弗林特等地的警察曾主动与示威者一起游行，表达支持示威者诉求而不是出现警民对抗的事例。

与此同时，奥巴马也强调，一小部分人却选择不同形式的暴力，无论是出于真切的愤怒还是投机，但他们都将无辜的人置于危险之中。他谈到，这些人破坏的街区不少都是本身就缺乏公共服务和投资的地方。奥巴马称，在电视上看到一个非裔老妇人在采访时流着泪说，她家附近唯一的便利店遭到完全破坏。奥巴马认为，如果历史可起到任何的指南作用，这一被破坏的商店将会在几年之后才能重新回来。他说，“我们不要为暴力找借口，将其合理化，或参与其中”。他续称，“如果我们希望刑事司法体系和美国社会在一个更为高尚的道德法律下运营，我们则必须动手亲手制定这一律法”。

奥巴马提到，听到有人暗示，美国的刑事司法系统中种族偏见地反复出现证明，只有采取抗议和直接行动才能带来改变，而参与投票和选举政治是浪费时间。对此，他回应称，“我完全同意；抗议的目的是提高公众意识，关注不公正现象，并使当权者感到不适。”他说，“实际上，在整个美国历史上，往往是出于对抗议和公民抗命的回应，政治制度才关注到被边缘化的社群。”他并强调，“但最终，必须将抱负转化为具体的法律和常态化制度，而在民主制国家中，只有当我们选出能够响应我们要求的政府官员时，方可发生。”

奥巴马在文章中告诫不满的民众，虽然从联邦角度上拥有一个意识到美国社会中的种族主义问题，并愿意为此付出改变的总统、国会、司法部和联邦司法机构非常重要，但要改革警察部门和刑事司法体系最为重要的是在州一级和地方上的民选官员。他说，这些人包括拥有任命警察局长权利的市长和县长等。他指出，而这些都是通过民选产生的地方官员。他表示，地方选举却往往得不到重视，特别是年轻人的参与。奥巴马写道，“所以底线是，如果我们想带来实际的改变，那么不应该在示威和政治中作二选一；我们应该两个都去做。我们必须让更多的人意识到问题，同时我们必须组织起来通过投票以确保选举出那些将推行改革的候选人们 ”。他指出，当民众对刑事司法体系和警察改革的要求越明确，政客们就越难在示威平息后光说不练，任由现状继续存在下去。