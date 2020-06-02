香港民调：66%受访市民指中国处理六四事件不当

今年是1989年中国六四事件31 周年，香港民意研究所最新发表了六四事件周年调查。该研究所5月中以电话访问了1001名香港市民，了解他们对六四事件评价、中国人权状况回顾及展望、中国民主及经济发展，以及对支联会的评价。

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据调查显示，52% 被访市民认为当年北京学生的做法正确，20% 则认为错误。66%受访者认为中国政府当年处理事件手法不当，近6 成人支持平反六四，数字与过往数年相若。就中国的人权状况方面，43% 受访者认为中国现时的人权状况较 1989 年时恶劣，较去年调查升一成；44% 估计三年后中国的人权状况将较现时更差，比去年调查增加了7 个百分点，是 1993 年开始这调查以来新高。

调查亦问及港人在中国民主及经济发展的角色，超过一半受访者认为香港人有责任推动中国的民主发展，但数字较去年大减一成，认为港人无责任推动中国民主发展，则增加 8 百分点至 36%；认为港人有责任推动中国经济发展者同样大减 14 个百分点，至 45%，与认为没有责任者相若。香港支联会自1990 年开始每年举办六四晚会，今年首度因港府疫情“限聚令”被禁，调查发现市民对支联会最新评分是 47.5 分，比去年跌 2.7 分；43%人认为不应该解散支联会，比去年减少一成，24% 被访市民认为应该解散支联会。

《立場新闻》的报道指，香港巿民主流意见继续认为中国政府当年处理不当、同情北京学生及支持平反六四，而认为中国现时人权状况较 1989 年差、估计三年后中国人权会比现时更差的比率，都是有纪录以来最高，认为港人有责任推动中国民主及经济发展的受访者亦大幅减少。对此，时事评论员刘锐绍指出，民调研究反映36%受访者认为，香港人没有责任推动中国民主发展，反映现时市民对内地的感受，疏离感越来越强。此外，香港民研及其前身港大民研已连续 28 年进行六四相关调查；但民研今次表示，今年进行的六四事件周年调查可能是最后一次，来年会否继续，要视乎公众是否支持。