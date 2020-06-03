小布什发文评价时局：现在是需要美国倾听的时候

针对美国明尼苏达州非裔公民弗洛伊德(George Floyd)遭警察暴力执法致死所引发的大规模抗议和骚乱活动，继前总统奥巴马在近日多次表态呼吁和平示威和投票改变现状后，其前任小布什前总统也在6月2日打破沉默，发表文章，提出“对弗洛伊德残忍的窒息死亡感到极度痛苦”，“对让我们国家窒息的不公正和恐惧感到不安”。

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小布什写道，“劳拉和我对乔治·弗洛伊德因残酷窒息而死感到悲痛，也为我们国内的不公和恐惧感到不安。不过，我们还是忍住了最开始想说出来的冲动，因为现在不是我们说教的时候。现在是我们倾听的时候。现在是美国审视我们悲惨失败的时候——而当我们这么做时，我们也会看到我们一些可以挽回的优点。”

小布什称，“许多非裔美国人，特别是年轻的非裔美国人在自己的国家受到骚扰和威胁，这仍然是个令人震惊的失败。当抗议者在负责任的执法部门保护下为更美好的未来而游行时，这是一种力量。这次的悲剧和一长串类似的悲剧，提出了一个早该提出的问题：我们该如何结束社会中的系统性种族主义？唯一能真正看清我们自己的方法，就是倾听那么多正在遭受伤害和悲伤的人的声音。那些试图压制这些声音的人并不了解美国的意义——或者说不了解美国要如何成为一个更好的地方。”

小布什指出，“长期以来，美国面临的最大挑战是如何把来自不同背景的人团结起来，成为一个充满正义和机会的国家。种族优越感的理论和习惯，曾经几乎分裂了我们的国家，而现在也仍然威胁着我们的联盟。解决美国问题的答案，是通过实践美国的理想——即所有人生而平等，并被上帝赋予一定的权利这一基本真理来找到的。我们常常低估了这种追求的过程到底有多么激进，也低估了我们所珍视的原则是如何挑战不公正的制度——无论不公是蓄意还是无意造成的。美国的英雄们——从弗雷德里克·道格拉斯到哈莉特·塔布曼，从亚伯拉罕·林肯到小马丁·路德·金，他们都是追求团结的英雄。他们的号召从来都不是为心智薄弱的人服务的。他们常常揭露出国家令人不安的偏执和剥削：我们性格上的污点，有时是美国大多数人难以察觉的。我们只有通过被威胁、被压迫和被剥夺权利的人的眼睛，才能看到美国的现实需要。”

小布什坦言，“这正是我们现在的处境。许多人怀疑我们国家的正义，这是有理由的。非裔美国人看到他们的权利一再受到侵犯，而美国的机构却没有作出紧急和充分的回应。我们知道，只有通过和平手段才能实现持久的正义。抢劫不是解放，破坏也不是进步。但我们也知道，我们社区的持久和平需要真正的平等正义。法治最终取决于法律制度的公正性和合法性，而为所有人实现正义是所有人的责任。”

小布什强调，“这将需要持续、勇敢和创造性的努力。当我们努力了解邻居的经历时，我们就能为邻居提供最好的服务。我们以平等的态度对待我们的邻居，以保护和同情心对待他们，我们就像爱自己一样爱他们。有一种更好的方式——同理心、共同承诺、大胆行动以及植根于正义的和平。我相信，一起团结努力的美国人，终会选出更好的方式。”