黄之锋批NBA巨星詹姆斯“虚伪”：国内活跃涉对华沉默

针对由美国明尼苏达州非裔居民弗洛伊德被捕时，遭受警暴致死所引发的大规模抗议和反思美国社会种族问题事件，美国职业篮球联赛（NBA）巨星詹姆斯近日宣布策划成立一家非营利性机构，致力于促进非裔公民投票权利的工作。对此，香港众志秘书长黄之锋则通过推特指，詹姆斯在国内为民主维权大声疾呼，但谈到香港问题时便劝他人噤声，形容其“虚伪”。

广告 继续浏览后续

作为美国体坛最具影响力的明星和社会活动人士之一，詹姆斯与他人成立的这一机构名为“不只一张邮票”，将主要致力于激励非洲裔美国人在11月的美国总统初选和大选中投票。他在近日受访时表示，在美国全国范围的抗议活动中，非裔美国人的声音开始被听到，尽管如此，他仍强调，保护非裔美国人的投票权力对他们实现变革至关重要。詹姆斯说，“因为现在发生的一切，人们终于开始倾听我们的声音了——我们觉得我们终于迈出了第一步。至于这条路还有多漫长，我们也不知道。但既然我们得到了一些关注，那我们终于可以做一些改变了。”

詹姆斯介绍称，该机构将试图向选民们揭开不公平黑幕，让他们了解政府为限制黑人投票而采取的一些禁止性措施。他说，“是的，我们希望你去投票，但我们也会提供指导，告诉你投票的背景和（候选人）想要做些什么，其实反过来讲，也是阻止你（给一些人）投票。”据彭博社报道，黄之锋则在周四通过推特转发了相关报道，并留言称“保卫民主极为重要，但詹姆斯只会在美国大声疾呼。在中国，他不仅保持沉默，还积极要求他人闭嘴，他将莫雷支持香港的举动称为‘被误导’，‘没了解过情况’。他只关心钱，而非人权，虚伪。”

去年香港反修例运动期间，NBA火箭队总经理莫雷(Daryl Morey)在推特上发了一则支持示威者的推文。这一事件引发中国官方不满，莫雷随后撤下推文，NBA也因此一度与北京关系紧张。事发后，与湖人队一道访问中国归来的詹姆斯在洛杉矶斯台普斯体育馆对记者们说，“我相信，对这个局面他(莫雷)不是不了解情况，就是没受教育。”他表示，“这么多的人有可能受到伤害，不仅是经济上的，而是身体上的，感情上的，精神上的。我们发什么推，说什么话，做什么事，都要小心。虽然，我们的确是有言论自由，但那可能带来很多负面后果。”詹姆斯的这一发言随即在当时引来了美国国内不少的批评和讽刺声音。