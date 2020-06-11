欧盟提议有条件地逐步重开外部边境

鉴于因希腊预计向中国 ˎ 韩国和澳大利亚游客开放机场所带来的分歧，欧盟委员会已于在周三（2020年6月10日）召开的每周例行全体会议中做出决定，主张从7月1日起重新开放外部边境，并将发布一系列原则标准。

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据本台RFI法广常驻布鲁塞尔法语记者皮埃尔Pierre发自欧盟总部的消息指出，这一决定并不等同于回到疫情前的世界，因为欧盟委员会提到了预计重新开放外部边境所需符合的前提条件。

欧盟负责外交事务的高级代表Josep BORELL将在本周末之前发布一系列作为前提的原则标准，而且只是面对部分特定国家。取消限制将部分和逐步展开。在此之前，欧盟边境关闭直至6月15日。

Un couple portant des masques de protection marche sur l'esplanade du Trocadéro, le 18 mars 2020 à Paris, au lendemain du début du confinement. © Christophe ARCHAMBAULT/AFP 法新社 - 埃菲尔铁塔前戴口罩的游客 摄于2020年3月18日

Coronavirus - 欧盟各国2020夏自行决定边境开放

目前，欧盟委员会没有强制要求27个成员国必须在7月1日执行这一决定。欧盟的这一主张，首先是为了避免围绕申根空间的内部边境开放问题再次产生争议。

欧盟委员会做出选择，不采用其欧洲协议监护人的特权，不在申根边境问题上强加日期，但想要提出一种经协商和协调的途径，旨在让欧盟同步重启。

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