新冠肺炎死者家属状告湖北、武汉政府隐瞒疫情 索赔200万

自湖北武汉暴发新冠肺炎疫情在今年1月被世人得知以来，病毒仍在全球各地继续蔓延。据悉，作为中国疫情死难者家属之一，武汉市民张海的父亲早前在医院感染新冠肺炎不幸离世。他日前决定起诉湖北省政府、武汉市政府、武汉市中部战区总医院，要求赔偿约200万人民币。

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据民间权益组织“民生观察”6月11日发布的消息显示，当天上午11点，张海将四份起诉状通过邮政快递寄往武汉市中级人民法院。据悉，他的父亲是解放军老兵，于2020年1月15日在深圳意外骨折。为能够报销医药费，他便把父亲驱车送回武汉在武汉市中部战区总医院接受手术。张海称，他父亲此后在医院期间感染新冠肺炎并于不久后病逝。他认为，其父染病与医院没有妥善提供防疫保护有关。张海提出，“若不是政府及其下属职能部门卫健委故意向公众隐瞒疫情真实讯息，释放假讯息”，他根本不会在武汉封城前带着父亲进入疫情正在蔓延的武汉，另让他不解的是，医院在收治其父亲之前，已经在收治新冠肺炎病人了，但在收治他父亲时也没向告知这些信息，让其父亲做好自我防护。

据悉，张海的父亲因新冠肺炎在当地时间2月1日17点28分去世。他此后也一直通过微博为其父讨说法，希望政府和医院能够听到他的呼声，主动为隐瞒疫情行为而道歉、赔偿。随后深圳和武汉两地政府曾派人上门劝张海撤诉。但张海表示，“我要吿诉他们，我追责的决心是很坚强的，我一定要追责到底”。对此，协助张海的公益人士杨占青指出，法院不太可能立案。张海所求助的民间机构，新冠肺炎索赔法律顾问团则介绍指，自3月初成立以来，有20多人咨询，但只有张海坚持起诉。机构称，目前这些家属大部分在和社区街道或受害者生前所在的单位交涉，他们很多人不相信司法公正，只希望通过协商能拿到一部分抚恤金和丧葬费。

另有报道显示，2020年4月15日，湖北宜昌市公务员谭军曾公开起诉湖北省政府隐瞒疫情，成为中国因疫情公开起诉官方的第一人。