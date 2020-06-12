解放军研究员被控签证欺诈在美出境时被捕

美国加州大学旧金山分校（USCF）一名来自中国的研究员在当地时间6月7日于洛杉矶国际机场，准备登机前往天津时被美方人员逮捕。他被指之前在申请赴美签证时刻意隐瞒其现役军官身份，被控签证欺诈罪，最高可判监10年并罚款25万美元。

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据当地媒体报道，来自美国联邦调查局和处理此案的联邦检察官安德森（David Anderson）发布的声明显示，涉案人王欣（Xin Wang，音译）在上周日准备从洛杉矶国际机场前往天津出关时接受质询，后遭到逮捕。美检方人员指控其在2019年3月26日使用一本假护照，以装作是一名与加州大学旧金山分校合作的医疗研究员的身份入境。他被指随后在该校的一个实验室工作。

法庭文件称，美海关人员此前获得相关信息，而王欣在被扣押后也告诉前者，他受命于中国军方人士在美国研究期间将其获得的信息分享给他的解放军同事，并且观察该大学实验室的设计，然后以电邮将有关资料传送回中国以在当地复制实验室。加州大学旧金山分校的部分研究项目获得了美国卫生与公众服务部和美国国立卫生研究院的资助。

根据法庭文件显示，王欣是以J1 签证（J1 visa）的名义到该校参加交流和访问学者计划。他在2019年3月26日入境美国时表示，自己此次赴美是在加州大学旧金山分校进行研究工作。他此前还在签证申请中表明自己曾在解放军中作为一名医学助理教授服役14年。但他提出，自己已于2016年9月1日退役。相关文件则指，王欣是在出境接受质询时表示自己是一名解放军中的9级技师，并接受中国国家留学基金管理委员会（CSC）的奖学金赞助和支持。

法庭文件称，解放军的9级技师相当于美军少校军衔。美方官员还表示，王欣在抵达机场搭乘返国班机前，也删除了其私人手机上的微信通讯内容。据悉，他已就该案于周一在洛杉矶法院出庭，并将 周五接受羁押庭审。对此，中国外交部发言人华春莹12日回应称，“据我所知，王欣只是心血管疾病方面的医生，我看不出来他怎么会危害美国国家利益或安全。”华春莹说，“我们敦促美方认识并立即纠正这一严重错误，停止利用各种借口对中国在美留学人员进行无端限制和打压，保障中国在美人员的正当合法权利。”