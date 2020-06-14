挣扎追逐后 亚特兰大警察击毙27岁黑人男子 警局局长辞职

美国佐治亚州亚特兰大市一名叫雷莎德·布鲁克斯（Rayshard Brooks）的黑人男子在当地时间12日晚，与试图逮捕他的两名警察进行了身体对抗，在挣脱警方的禁锢后，被一名追逐他的警察枪击身亡。在事件发生不到24小时后，亚特兰大警察局长谢尔兹（Erika Shields）宣布辞职，开枪的警员罗非（Garrett Rolfe）亦被警局开除。案件正在调查之中。

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佐治亚州调查局在一份声明中指，当地时间12日晚，警方接到电话称，一家温迪汉堡快餐餐厅（Wendy's ）的驾车购物快速通道中停了一辆车。警察赶到现场，发现涉事男子布鲁克斯在车里睡觉，其他车主需要绕道行驶。布鲁克斯被指没有通过随后的酒驾测试，在被捕时与警方发生争执。社交媒体上流传的部分视频显示，他与试图逮捕他的两名白人警察在地上扭打在一起。布鲁克斯被指抢走了一名警察的泰瑟枪（电击枪），并在逃跑中似乎转身对准了另一名追捕他的警察。美国有线电视新闻网（CNN）的报道指，在追逐途中，这名警察似乎先用电击枪向布鲁克斯射击了三次，当后者跑到一辆车旁时，可以听到三声枪响。布鲁克斯随后在被送往医院抢救无效死亡，另一名警察在事件中受伤。

开枪的罗非现已被警局开除，他是一名退伍军人，于2013年10月开始在警局做事。另一名涉事的警察布朗森（Devin Brosnan）于2018年9月开始其警察生涯，现已被行政休假。佐治亚调查局局长维克·雷诺兹（Vic Reynolds）称，工作人员将把调查结果交给富尔顿县地方检察官保罗·霍华德（Paul L. Howard, Jr.），霍华德的办公室将决定是否对这两名警察提出刑事指控。

就这一事件，亚特兰大市黑人女市长凯莎·兰斯·博顿斯（Keisha Lance Bottoms）表示，监控录像似乎显示，27岁的布鲁克斯用电击枪向警察开枪，警察在他被击毙前一直在追他，“对于使用致命武力是否恰当，可能存在争议，但我坚信，你能做什么和你应该做什么之间有明显的区别。我不认为这是一次正当使用致命武力的行动。”博顿斯提出，她还要求立即解雇杀害布鲁克斯的警官。与此同时，该市警察局女局长谢尔兹已为此宣布辞职。相关消息被曝光后，抗议者焚烧了布鲁克斯一天前被打死现场所在的温迪汉堡快餐店，并堵塞了附近的一条高速公路。他们打破了餐厅的窗户，并向餐厅里投掷烟花。一群示威者还点燃了附近的汽车，餐厅附近的一篇丛林也起了火。警察则使用催泪瓦斯和闪光弹驱散了人群。

同样在事发后，布鲁克斯家人聘请的律师斯图亚特表示，开枪射杀布鲁克斯的警察应当被控“不正当地使用武力，这相当于谋杀”。斯图亚特称，“在执法中你不能自相矛盾。你不能说你使用的电击枪是非致命性武器，但一个非洲裔美国人抢过它来拿着它逃离，电击枪就成了一种致命性武器需要你开枪对付了。”死者的另一名律师米勒还介绍称，布鲁克斯有三个女儿，她们今年分别是1岁、2岁和8岁。此外，他还有一个13岁的继子。而本周六刚好是布鲁克斯8岁女儿的生日。