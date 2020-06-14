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Coronavirus/欧洲/葡萄牙

Coronavirus – 葡萄牙里斯本疫情再起

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葡萄牙首都里斯本和塔霍河谷未能与其它地方一起进入全国解封的第三阶段。 Coronavirus au Portugal - la troisième phase du déconfinement du pays a d’ailleurs été décalée pour Lisbonne et la vallée du Tage.
葡萄牙首都里斯本和塔霍河谷未能与其它地方一起进入全国解封的第三阶段。 Coronavirus au Portugal - la troisième phase du déconfinement du pays a d’ailleurs été décalée pour Lisbonne et la vallée du Tage. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP 法新社 - 葡萄牙首都里斯本和塔霍河谷未能与其它地方一起进入全国解封的第三阶段。
作者： 尼古拉

葡萄牙首都里斯本的Covid-19疫情卷土重来。当局决定有针对性地实施小规模的封闭措施。

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据本台法广RFI记者发自里斯本的法文报道，自6月10日葡萄牙国庆节至今天6月14日午夜，市政府实施限制出行。6月13日Saint-Antoine城市节期间，里斯本民众不得不呆在家中。而往常，他们会走上街头，在外唱歌 ˎ 跳舞和品尝煎沙丁鱼美味；城市节前夜当地民众则会组织大规模的游行；城市节当天，条件较差的民众则会在城市守护神的庇护下，举行集体婚礼。

今年由于冠状病毒疫情，上述一切都取消了。酒吧和餐馆都更早关门。花饰和奏鸣都遭禁止。千名治安人员负责遵守禁令。

当局担忧

葡萄牙当局并不真的想要承认他们的不安。里斯本和塔霍河谷未能与其它地方一起进入全国解封的第三阶段。葡萄牙现在每天平均有300个新的感染病例，这是启动卫生警戒的门槛。医院已经开始行动。在经历了明显的改善后，住院者人数再次略有攀升。大部分新确诊病例，有80%至90%是在里斯本地区。聚集性病例出现在工厂 ˎ 仓库和建筑公司。

自五月初解封起，日常作息时间的活动迅速恢复，最常见的就是在拥挤的公共运输，无法遵守好保持社交距离的规则。葡萄牙卫生部成立了一个特别办公室，负责里斯本，当局把希望寄托于扩大检测。

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