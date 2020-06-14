Coronavirus – 葡萄牙里斯本疫情再起

葡萄牙首都里斯本的Covid-19疫情卷土重来。当局决定有针对性地实施小规模的封闭措施。

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据本台法广RFI记者发自里斯本的法文报道，自6月10日葡萄牙国庆节至今天6月14日午夜，市政府实施限制出行。6月13日Saint-Antoine城市节期间，里斯本民众不得不呆在家中。而往常，他们会走上街头，在外唱歌 ˎ 跳舞和品尝煎沙丁鱼美味；城市节前夜当地民众则会组织大规模的游行；城市节当天，条件较差的民众则会在城市守护神的庇护下，举行集体婚礼。

今年由于冠状病毒疫情，上述一切都取消了。酒吧和餐馆都更早关门。花饰和奏鸣都遭禁止。千名治安人员负责遵守禁令。

当局担忧

葡萄牙当局并不真的想要承认他们的不安。里斯本和塔霍河谷未能与其它地方一起进入全国解封的第三阶段。葡萄牙现在每天平均有300个新的感染病例，这是启动卫生警戒的门槛。医院已经开始行动。在经历了明显的改善后，住院者人数再次略有攀升。大部分新确诊病例，有80%至90%是在里斯本地区。聚集性病例出现在工厂 ˎ 仓库和建筑公司。

自五月初解封起，日常作息时间的活动迅速恢复，最常见的就是在拥挤的公共运输，无法遵守好保持社交距离的规则。葡萄牙卫生部成立了一个特别办公室，负责里斯本，当局把希望寄托于扩大检测。

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