Coronavirus – 美国德州在疫情中解封

美国现有超二百万个确诊病例，死亡人数超过11万5千。在佛罗里达 ˎ加利福尼亚还有德克萨斯等多个州，疫情仍在发展。德州的疫情曾一度略有好转，如今感染人数则再度攀升。

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据本台法广RFI法语记者今天2020年6月14号星期天发自休斯敦的报道，自6月9日以来，美国德州卫生当局注意到每日新增感染者人数在攀升。州长认为，当前的增幅是由于监狱里的检测数量成倍提高。他提醒，两天前，德州的检测量达到一个峰值。这是因监狱里的检测复阳，而检测在很早以前就已做了。

五月中以来，德州分阶段实施解封措施，然而感染人数并没有下降。以6月12日周五为例，餐馆可以开放其内部接待能力的75%，市游泳池则获准开放其接待能力的一半。然而，由于室外温度超过34度，游泳池人满为患。

鼓励戴口罩 但不是必须

地方卫生主管佩尔斯博士认为，疫情再起是重新开放经济的结果。人们外出，互动增加，加上有人不戴口罩。戴口罩受到鼓励，但绝对不是强制要求，所以有人选择不戴。

自周四起，San Antonio出现了第二波疫情。市政府已请求州长重新考虑其不强制要求戴口罩的决定，但没有结果。

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