反种族歧视浪潮下 高露洁旗下“黑人牙膏”拟在华改名

美国高露洁公司6月18日表示，正在重新全面评估旗下的中国市场牙膏品牌“黑人牙膏”，这一决定也受到了自美国暴发传遍全球的反种族歧视抗议活动的影响。

广告 继续浏览后续

“黑人牙膏”是一个在中国广受欢迎的品牌，由高露洁及其合资伙伴好来化工（Hawley & Hazel）所有。该品牌的英文名字最初是“Darkie”（黑皮肤），包装上则印着一个戴大礼帽微笑着的黑人男子，后来改为“Darlie”，但中文名称仍沿用“黑人牙膏”。

就近来反种族歧视所引发的商业反思和争议问题，高露洁在当天回应路透社质询时表示，“35年来，我们一直在共同努力发展这个品牌，包括对其名称、标识和包装等进行重大改变。目前，我们正与合作伙伴协商，对品牌的各个方面进行评估审查和进一步完善，包括品牌名称。”而就在一天前，百事公司亦宣布将停用旗下130多年历史的品牌“杰米玛阿姨”（Aunt Jemima），因其包装上的黑人妇女代表对黑人的刻板印象，有种族歧视之嫌。

随后，包括“本大叔的大米”（Uncle Ben’s Rice）、“巴特沃斯夫人糖浆”（Mrs Butterworth’s syrup）和“Cream of Wheat”等多个品牌也先后宣布，对其以黑人为品牌形象的食品品牌进行审查和评估。高露洁公司的这一最新表态，正值美国针对种族歧视和警察暴力的抗议活动持续数周，相关讨论和抗议活动并在西方和非洲等地蔓延之际。5月初，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市一名白人警察将黑人男子弗洛伊德“跪杀”后引起了大规模抗议活动。