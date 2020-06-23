凤凰卫视旗下电台在美国被停播

美国联邦通信委员会（FCC）6月22日驳回了凤凰卫视的一个子电台向南加利福尼亚州播放中文节目的申请，委员会称电台可以重新提出申请，但相关广播活动须在48小时内停止。

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美国联邦通信委员会在当天宣布，终止凤凰卫视旗下，总部设于洛杉矶、并在墨西哥注册的普通话台《凤凰优悦广播电台》（URadio AM 690）使用西班牙语电台 XEWW-AM 广播，命令电台 48 小时内停止放送，因为电台并未申报所属公司拥有中国政府背景。

相关声明指出，“申请被驳回是因为各方未能在其申请中列入一名关键参与者——凤凰广播电台（Phoenix Radio）”，凤凰广播电台的股东中有两家由中国政府控股的实体。美国联邦通信委员会并表示，“（如果）没有审查其作为申请人的角色，FCC不能评估拟议的服务”, “具体来说，申请中的广播节目是在一个由凤凰广播电台使用、拥有和维护的演播室中创建和制作的”。

该机构指出，如果修订后的申请中包括了凤凰广播，委员会将“根据适用法律对其进行审查”。据悉，凤凰广播电台于 2018 年成立并启播，广播范围覆盖整个大洛杉矶地区。对此，美国会共和党籍参议员克鲁兹评价称，凤凰电台是凤凰卫视旗下的一个公司，而“凤凰卫视是中国共产党的傀儡，在美国各地播放宣传节目”。

克鲁兹指出，“今天的决定向世界传递了一个重要信息，那就是美国不会允许中国利用FCC的漏洞，通过我们的电波进行宣传。更重要的是，这个决定是对抗中国共产党努力控制美国人的所见所闻和最终想法的关键一步。”

北京方面，中国外交部发言人华春莹曾在4月3日对此类声音回应指，“仅仅因为中国记者来自中国共产党领导的社会主义国家就对他们进行种种限制和刁难非常不公，也没任何道理可言。”这是她在当时对，美国国务院发表声明批评中国官方新闻机构在世界范围内为中国共产党做宣传，控制中国人民并影响世界舆论的回应。