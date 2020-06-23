男子驾车冲撞中国驻阿根廷大使馆 无人员伤亡

自布宜诺斯艾利斯方面消息，当地时间6月22日晚间，中国驻阿根廷大使馆的大门遭到一名当地男子驾车冲撞，但并未撞入使馆内。肇事男子已被阿根廷警方逮捕。

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阿根廷媒体《侧影报》引述来自当地警方的信源表示，肇事的阿根廷男子今年24岁。事发时，他驾驶着一辆深灰色的丰田卡罗拉轿车，试图冲进中国驻阿使馆。目击者称，这辆卡罗拉在第一次撞击大门之后又倒车，然后进行了第二次撞击。当地媒体刊发的现场照片显示，这辆男子所驾驶的汽车车头出现了较严重的破损和变形，撞击力道还使汽车内的安全气囊弹开。中国使馆的大门虽遭到了冲击，但并未被撞开或撞倒。

中使馆在随后发给路透社的声明中称，虽然事故严重损害了使馆财产，但没有人员受伤。声明指，“阿根廷警方迅速前往使馆大楼，目前正在调查涉事男子的身份和动机。”报道还提到，阿根廷警方目前已将大使馆前街道封锁。法新社援引现场目击者的话称，肇事男子曾一度高喊他的车上存有爆炸物品，但警方的爆破专家则并未找到任何易爆物。

此外，消息指，该男子在开车撞向中国大使馆前曾要求入内受到接待，在被拒绝后，他便开车撞向了使馆的大门。当地警方就这一事件的调查还包括鉴定该男子之前是否有过精神病史。