Coronavirus – 中东巴以地区再起疫情

以色列在最近三个多星期以来，Covid-19疫情出现突起。每天的确诊病例数量由五月底时的不到20，飙升至6月23日周二超过450。巴勒斯坦地区也出现了类似情况，一天里有近180个确诊病例。 巴以双方当局都已重新开始实施封城措施。

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据本台法广RFI常驻中东法语记者 6月25日周四的报道，上周六，巴勒斯坦地区公布的数字首次出现增长，政府首脑随即使用了“危险”一词来形容当前势态。为了遏制增长，当局宣布封锁新发病例集中的希伯来省（Hébron），只有物资可以出入。

巴勒斯坦政府首脑呼吁限制以色列和巴勒斯坦之间的人口流动，不论是因公，或是因私。然而，控制着关卡的以色列，尽管确诊人数连续三周以来持续增长，却对重新限制流动态度迟疑，担忧影响经济。

最终，周二晚，在出现了最近两个月里，24小时中最多新确诊病例后，以色列当局宣布封锁两处出现新疫情的城市。埃尔阿德（Elad）是封城，提比里亚（Tibériade）则是封锁部分街区。以色列卫生部长明确表示，无意再次封锁全境，但封城措施有可能会波及其它城镇。当局有意重新使用手机定位手段，追踪遭病毒感染者的活动路径。

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