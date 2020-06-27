Covid-19:美国德州餐馆酒吧再度关门

美国在最近三天里有1万7千个新的确诊病例， 德州(Texas)重审其解封政策，餐馆和酒吧首当其冲。

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据本台法广RFI记者周六（2020年6月27日）发自休斯敦（Houston）报道，一个多月前开门迎客的美国德克萨斯州(或得克萨斯州)酒吧已于昨天周五中午被迫再度关门。对此，当地Lucky Dog的业主Bryan认为，这是可以预见的到的：“民众不听指示。他们叫嚷和抱怨，但如果他们遵规守矩，酒吧就不会被关闭。酒吧关门错在店主，因为他们不守规矩，我告诉人们，你们的哭诉没有用，如果你们服从指示，我们就不会落到这一步，大家都OK。”

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Texas德州州长在其最近几次表态中，重申目前受此影响的主要是那些岁数不过30，经常出入酒吧和夜店的年轻人。就餐馆而言，戴口罩也是相对的。州长下令恢复解封前的状态，只能接待50%的顾客。管理包括休斯敦在内，哈里斯县的负责人想要更进一步，把公共危险层级提升至“严重”，“红色”。她指出，这是一种让人担忧的情形，请大家呆在家中。

面对酒吧关门，推特上的许多顾客都是宿命论者，但大多数人认为，退回从前，错在州长。

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