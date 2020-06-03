小布什發文評價時局：現在是需要美國傾聽的時候

針對美國明尼蘇達州非裔公民弗洛伊德(George Floyd)遭警察暴力執法致死所引發的大規模抗議和騷亂活動，繼前總統奧巴馬在近日多次表態呼籲和平示威和投票改變現狀後，其前任小布什前總統也在6月2日打破沉默，發表文章，提出“對弗洛伊德殘忍的窒息死亡感到極度痛苦”，“對讓我們國家窒息的不公正和恐懼感到不安”。

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小布什寫道，“勞拉和我對喬治·弗洛伊德因殘酷窒息而死感到悲痛，也為我們國內的不公和恐懼感到不安。不過，我們還是忍住了最開始想說出來的衝動，因為現在不是我們說教的時候。現在是我們傾聽的時候。現在是美國審視我們悲慘失敗的時候——而當我們這麼做時，我們也會看到我們一些可以挽回的優點。”

小布什稱，“許多非裔美國人，特別是年輕的非裔美國人在自己的國家受到騷擾和威脅，這仍然是個令人震驚的失敗。當抗議者在負責任的執法部門保護下為更美好的未來而遊行時，這是一種力量。這次的悲劇和一長串類似的悲劇，提出了一個早該提出的問題：我們該如何結束社會中的系統性種族主義？唯一能真正看清我們自己的方法，就是傾聽那麼多正在遭受傷害和悲傷的人的聲音。那些試圖壓制這些聲音的人並不了解美國的意義——或者說不了解美國要如何成為一個更好的地方。”

小布什指出，“長期以來，美國面臨的最大挑戰是如何把來自不同背景的人團結起來，成為一個充滿正義和機會的國家。種族優越感的理論和習慣，曾經幾乎分裂了我們的國家，而現在也仍然威脅着我們的聯盟。解決美國問題的答案，是通過實踐美國的理想——即所有人生而平等，並被上帝賦予一定的權利這一基本真理來找到的。我們常常低估了這種追求的過程到底有多麼激進，也低估了我們所珍視的原則是如何挑戰不公正的制度——無論不公是蓄意還是無意造成的。美國的英雄們——從弗雷德里克·道格拉斯到哈莉特·塔布曼，從亞伯拉罕·林肯到小馬丁·路德·金，他們都是追求團結的英雄。他們的號召從來都不是為心智薄弱的人服務的。他們常常揭露出國家令人不安的偏執和剝削：我們性格上的污點，有時是美國大多數人難以察覺的。我們只有通過被威脅、被壓迫和被剝奪權利的人的眼睛，才能看到美國的現實需要。”

小布什坦言，“這正是我們現在的處境。許多人懷疑我們國家的正義，這是有理由的。非裔美國人看到他們的權利一再受到侵犯，而美國的機構卻沒有作出緊急和充分的回應。我們知道，只有通過和平手段才能實現持久的正義。搶劫不是解放，破壞也不是進步。但我們也知道，我們社區的持久和平需要真正的平等正義。法治最終取決於法律制度的公正性和合法性，而為所有人實現正義是所有人的責任。”

小布什強調，“這將需要持續、勇敢和創造性的努力。當我們努力了解鄰居的經歷時，我們就能為鄰居提供最好的服務。我們以平等的態度對待我們的鄰居，以保護和同情心對待他們，我們就像愛自己一樣愛他們。有一種更好的方式——同理心、共同承諾、大膽行動以及植根於正義的和平。我相信，一起團結努力的美國人，終會選出更好的方式。”