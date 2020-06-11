黃之鋒批NBA巨星詹姆斯“虛偽”：國內活躍涉華沉默

針對由美國明尼蘇達州非裔居民弗洛伊德被捕時，遭受警暴致死所引發的大規模抗議和反思美國社會種族問題事件，美國職業籃球聯賽（NBA）巨星詹姆斯近日宣布策畫成立一家非營利性機構，致力於促進非裔公民投票權利的工作。對此，香港眾志秘書長黃之鋒則通過推特指，詹姆斯在國內為民主維權大聲疾呼，但談到香港問題時便勸他人噤聲，形容其“虛偽”。

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作為美國體壇最具影響力的明星和社會活動人士之一，詹姆斯與他人成立的這一機構名為“不只一張郵票”，將主要致力於激勵非洲裔美國人在11月的美國總統初選和大選中投票。他在近日受訪時表示，在美國全國範圍的抗議活動中，非裔美國人的聲音開始被聽到，儘管如此，他仍強調，保護非裔美國人的投票權力對他們實現變革至關重要。詹姆斯說，“因為現在發生的一切，人們終於開始傾聽我們的聲音了——我們覺得我們終於邁出了第一步。至於這條路還有多漫長，我們也不知道。但既然我們得到了一些關注，那我們終於可以做一些改變了。”

詹姆斯介紹稱，該機構將試圖向選民們揭開不公平黑幕，讓他們了解政府為限制黑人投票而採取的一些禁止性措施。他說，“是的，我們希望你去投票，但我們也會提供指導，告訴你投票的背景和（候選人）想要做些什麼，其實反過來講，也是阻止你（給一些人）投票。”據彭博社報道，黃之鋒則在周四通過推特轉發了相關報道，並留言稱“保衛民主極為重要，但詹姆斯只會在美國大聲疾呼。在中國，他不僅保持沉默，還積極要求他人閉嘴，他將莫雷支持香港的舉動稱為‘被誤導’，‘沒了解過情況’。他只關心錢，而非人權，虛偽。”

去年香港反修例運動期間，NBA火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)在推特上發了一則支持示威者的推文。這一事件引發中國官方不滿，莫雷隨後撤下推文，NBA也因此一度與北京關係緊張。事發後，與湖人隊一道訪問中國歸來的詹姆斯在洛杉磯斯台普斯體育館對記者們說，“我相信，對這個局面他(莫雷)不是不了解情況，就是沒受教育。”他表示，“這麼多的人有可能受到傷害，不僅是經濟上的，而是身體上的，感情上的，精神上的。我們發什麼推，說什麼話，做什麼事，都要小心。雖然，我們的確是有言論自由，但那可能帶來很多負面後果。”詹姆斯的這一發言隨即在當時引來了美國國內不少的批評和諷刺聲音。