解放軍研究員被控簽證欺詐在美出境時被捕

美國加州大學舊金山分校（USCF）一名來自中國的研究員在當地時間6月7日於洛杉磯國際機場，準備登機前往天津時被美方人員逮捕。他被指之前在申請赴美簽證時刻意隱瞞其現役軍官身份，被控簽證欺詐罪，最高可判監10年並罰款25萬美元。

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據當地媒體報道，來自美國聯邦調查局和處理此案的聯邦檢察官安德森（David Anderson）發布的聲明顯示，涉案人王欣（Xin Wang，音譯）在上周日準備從洛杉磯國際機場前往天津出關時接受質詢，後遭到逮捕。美檢方人員指控其在2019年3月26日使用一本假護照，以裝作是一名與加州大學舊金山分校合作的醫療研究員的身份入境。他被指隨後在該校的一個實驗室工作。

法庭文件稱，美海關人員此前獲得相關信息，而王欣在被扣押後也告訴前者，他受命於中國軍方人士在美國研究期間將其獲得的信息分享給他的解放軍同事，並且觀察該大學實驗室的設計，然後以電郵將有關資料傳送回中國以在當地複製實驗室。加州大學舊金山分校的部分研究項目獲得了美國衛生與公眾服務部和美國國立衛生研究院的資助。

根據法庭文件顯示，王欣是以J1 簽證（J1 visa）的名義到該校參加交流和訪問學者計畫。他在2019年3月26日入境美國時表示，自己此次赴美是在加州大學舊金山分校進行研究工作。他此前還在簽證申請中表明自己曾在解放軍中作為一名醫學助理教授服役14年。但他提出，自己已於2016年9月1日退役。相關文件則指，王欣是在出境接受質詢時表示自己是一名解放軍中的9級技師，並接受中國國家留學基金管理委員會（CSC）的獎學金贊助和支持。

法庭文件稱，解放軍的9級技師相當於美軍少校軍銜。美方官員還表示，王欣在抵達機場搭乘返國班機前，也刪除了其私人手機上的微信通訊內容。據悉，他已就該案於周一在洛杉磯法院出庭，並將 周五接受羈押庭審。對此，中國外交部發言人華春瑩12日回應稱，“據我所知，王欣只是心血管疾病方面的醫生，我看不出來他怎麼會危害美國國家利益或安全。”華春瑩說，“我們敦促美方認識並立即糾正這一嚴重錯誤，停止利用各種借口對中國在美留學人員進行無端限制和打壓，保障中國在美人員的正當合法權利。”