掙紮追逐後 亞特蘭大警察擊斃27歲黑人男子 警局局長辭職

美國佐治亞州亞特蘭大市一名叫雷莎德·布魯克斯（Rayshard Brooks）的黑人男子在當地時間12日晚，與試圖逮捕他的兩名警察進行了身體對抗，在掙脫警方的禁錮後，被一名追逐他的警察槍擊身亡。在事件發生不到24小時後，亞特蘭大警察局長謝爾茲（Erika Shields）宣布辭職，開槍的警員羅非（Garrett Rolfe）亦被警局開除。案件正在調查之中。

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佐治亞州調查局在一份聲明中指，當地時間12日晚，警方接到電話稱，一家溫迪漢堡快餐餐廳（Wendy's ）的駕車購物快速通道中停了一輛車。警察趕到現場，發現涉事男子布魯克斯在車裡睡覺，其他車主需要繞道行駛。布魯克斯被指沒有通過隨後的酒駕測試，在被捕時與警方發生爭執。社交媒體上流傳的部分視頻顯示，他與試圖逮捕他的兩名白人警察在地上扭打在一起。布魯克斯被指搶走了一名警察的泰瑟槍（電擊槍），並在逃跑中似乎轉身對準了另一名追捕他的警察。美國有線電視新聞網（CNN）的報道指，在追逐途中，這名警察似乎先用電擊槍向布魯克斯射擊了三次，當後者跑到一輛車旁時，可以聽到三聲槍響。布魯克斯隨後在被送往醫院搶救無效死亡，另一名警察在事件中受傷。

開槍的羅非現已被警局開除，他是一名退伍軍人，於2013年10月開始在警局做事。另一名涉事的警察布朗森（Devin Brosnan）於2018年9月開始其警察生涯，現已被行政休假。佐治亞調查局局長維克·雷諾茲（Vic Reynolds）稱，工作人員將把調查結果交給富爾頓縣地方檢察官保羅·霍華德（Paul L. Howard, Jr.），霍華德的辦公室將決定是否對這兩名警察提出刑事指控。

就這一事件，亞特蘭大市黑人女市長凱莎·蘭斯·博頓斯（Keisha Lance Bottoms）表示，監控錄像似乎顯示，27歲的布魯克斯用電擊槍向警察開槍，警察在他被擊斃前一直在追他，“對於使用致命武力是否恰當，可能存在爭議，但我堅信，你能做什麼和你應該做什麼之間有明顯的區別。我不認為這是一次正當使用致命武力的行動。”博頓斯提出，她還要求立即解僱殺害布魯克斯的警官。與此同時，該市警察局女局長謝爾茲已為此宣布辭職。相關消息被曝光後，抗議者焚燒了布魯克斯一天前被打死現場所在的溫迪漢堡快餐店，並堵塞了附近的一條高速公路。他們打破了餐廳的窗戶，並向餐廳里投擲煙花。一群示威者還點燃了附近的汽車，餐廳附近的一篇叢林也起了火。警察則使用催淚瓦斯和閃光彈驅散了人群。

同樣在事發後，布魯克斯家人聘請的律師斯圖亞特表示，開槍射殺布魯克斯的警察應當被控“不正當地使用武力，這相當於謀殺”。斯圖亞特稱，“在執法中你不能自相矛盾。你不能說你使用的電擊槍是非致命性武器，但一個非洲裔美國人搶過它來拿着它逃離，電擊槍就成了一種致命性武器需要你開槍對付了。”死者的另一名律師米勒還介紹稱，布魯克斯有三個女兒，她們今年分別是1歲、2歲和8歲。此外，他還有一個13歲的繼子。而本周六剛好是布魯克斯8歲女兒的生日。