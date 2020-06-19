反種族歧視浪潮下 高露潔旗下“黑人牙膏”擬在華改名

美國高露潔公司6月18日表示，正在重新全面評估旗下的中國市場牙膏品牌“黑人牙膏”，這一決定也受到了自美國暴發傳遍全球的反種族歧視抗議活動的影響。

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“黑人牙膏”是一個在中國廣受歡迎的品牌，由高露潔及其合資夥伴好來化工（Hawley & Hazel）所有。該品牌的英文名字最初是“Darkie”（黑皮膚），包裝上則印着一個戴大禮帽微笑着的黑人男子，後來改為“Darlie”，但中文名稱仍沿用“黑人牙膏”。

就近來反種族歧視所引發的商業反思和爭議問題，高露潔在當天回應路透社質詢時表示，“35年來，我們一直在共同努力發展這個品牌，包括對其名稱、標識和包裝等進行重大改變。目前，我們正與合作夥伴協商，對品牌的各個方面進行評估審查和進一步完善，包括品牌名稱。”而就在一天前，百事公司亦宣布將停用旗下130多年歷史的品牌“傑米瑪阿姨”（Aunt Jemima），因其包裝上的黑人婦女代表對黑人的刻板印象，有種族歧視之嫌。

隨後，包括“本大叔的大米”（Uncle Ben’s Rice）、“巴特沃斯夫人糖漿”（Mrs Butterworth’s syrup）和“Cream of Wheat”等多個品牌也先後宣布，對其以黑人為品牌形象的食品品牌進行審查和評估。高露潔公司的這一最新表態，正值美國針對種族歧視和警察暴力的抗議活動持續數周，相關討論和抗議活動並在西方和非洲等地蔓延之際。5月初，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名白人警察將黑人男子弗洛伊德“跪殺”後引起了大規模抗議活動。