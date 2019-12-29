中国封锁美国书籍进口 评论忧交流受阻扩理解鸿沟

美中分别是全球最大和次大的出版市场，但美国《纽约时报》指出，中美贸易战火已漫延书市，购入中国数千本美国书籍版权的中国书商，近年因未能取得出版批文而搁置不少出版计划，被拦下的数以百计书籍，种类不论是否小说，题材不限政治，甚至爱情历史书亦不能幸免。美国图书的审批几乎停顿，不单令美国书商失去中国这个庞大市场，美国笔会总干事罗素姗(Suzanne Nossel)更忧虑，中美在理解和沟通上已有鸿沟，减少信息流通将令情况更堪忧。

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该报27日一篇名为《贸易战酝酿时 中国封锁美国书籍》(China Blocks American Books as Trade War Simmers)的报道指出，中国书商怕被追究而不愿公开书单，但该报检视今年计划出版的书单后推断，大量畅销书和学术书籍都未能在中国出版发行，当中包括网上甚受中国青年欢迎的哈佛大学教授桑德尔(Michael J. Sandel)所著的《公共哲学 – 政治道德随笔》、「中国通」傅高义所著的《中国与日本：面对历史》、《婚姻的历史：爱如何征服婚姻》（Marriage, A History：How Love Conquered Marriage）及美国小说《上帝的孩子》（Child of God）等。

中国书商过去喜欢购买美国书籍版权，因为美国是中国利润最高的图书来源之一，在2017年，中国出版商便买下超过六千本美国书籍的版权，占外文书籍的三分之一；但随着当局的审批几乎停顿而又原因不明，有出版商编辑形容，出版美国书籍现已变成高风险业务，出版商肯定会转移侧重点，减少甚至不购买美国图书在华销售的版权。

亦有书商向《纽时》指出，迟迟不发批文的情况在中美本月达成贸易协议后稍为改善，但不知何时又会在未来的斗争中被波及，因为自从中共总书记习近平上台后，中国声言要减少外媒影响，会减少批出数量，以便让路予国内的书籍、电影和电视节目。

为避开上述限制，有编辑甚至会要求美国作者改变印在书页上的国籍，部分作者愿意，部分则拒不接受。

《纽时》访问数间出版公司的员工更表示，由于书籍迟迟未获批文，个别公司已经停止十多本等待审批书籍的编辑和翻译工作；即使过关，审批时间亦由过往的两星期延长至三个月；令员工生活大受影响，有人表示，若真的太困难，惟有转业。

甚受政治影响的中国出版业，在减少美国书籍出版的同时，其他国家的书籍出版增多，该报引述业界人士称，由于中国欲与日本改善关系，日文书籍今年的审批非常容易。