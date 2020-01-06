77届金球奖揭晓《1917》《好莱坞往事》两大赢家

被视为奥斯卡风向标的金球奖揭晓。萨姆-门德斯执导的历史悲剧《1917》和昆汀·塔伦蒂诺的电影《好莱坞往事》各自收获颇丰。法国古典音乐电台认为这两部电影是本次第77届金球奖的两大赢家。

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萨姆-门德斯执导的电影《1917》获得剧情类最佳影片、最佳导演大奖。昆汀·塔伦蒂诺的《好莱坞往事》拿下音乐喜剧类最佳剧情片、最佳男配角（布拉德·皮特）、最佳剧本3项大奖。

美国出生的中韩混血女演员奥卡菲娜（林家珍）凭借王子逸导演的电影《别告诉她》获本届金球奖音乐喜剧类最佳女主角，成为首位获得该奖的亚裔女演员。

本届剧情类最佳女演员桂冠则被美国女演员蕾妮-齐薇格凭借鲁伯特·古尔德执导的电影《茱蒂》（Judy）摘走。

本届剧情类最佳男演员授予了华金-菲尼克斯，表彰他在托德-菲利普斯执导的电影《小丑》中的演技。

曾获戛纳金棕榈大奖的韩国导演奉俊昊的《寄生虫》获得本届金球奖最佳外语片大奖，似乎顺理成章。

而获戛纳评审团奖的法国影片《悲惨世界》这次却没有任何斩获。之前被一些评论看好的《爱尔兰人》和《婚姻故事》也没有获奖。