香港在达沃斯努力改善自己的金融形象

香港特首林郑月娥本周在达沃斯努力改善香港的金融形象 ，她表示：“香港将重振！”。在经历了数个月的危机之后，香港经济陷入衰退，现在又面临着新冠状病毒危机。

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虽然新病毒在中国大陆已经感染了800多人，但在香港公布的病毒携带者只有2人。林郑表示“从过去的学到了东西”。也就是说，从17年前爆发的萨斯疫情中去了经，当时疫情在香港造成299人死亡。她保证：香港有一定之规，有足够的资源。她还承诺每天都会对疫情的发展进行更新。

本周在瑞士达沃斯，聚集了世界精英的经济论坛上，林女士坚称香港仍是“一个很棒的金融中心”。此次，她率领了由香港老板和政治高层为主的代表团，在达沃斯这一滑雪圣地进行紧张的公关宣传。

在上周日的宣传晚会活动上，港交所主席史美伦就表示：“香港对所有业务开放（...），拥有亚洲最大的资本市场，是流动性最强，最多样化的资本市场。”

法新社指出：前英国殖民地在1997年回归中国大陆，但是享有很大的自治权。自2019年6月以来，香港爆发大规模的示威活动，示威活动经常获得数百万支持民主的市民参加，再加上中美贸易战的影响，这一切对香港的旅游业和消费造成了严重压力，导致香港经济陷入衰退，去年第三季度的生产总值下降2.9％。

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