美国悬疑小说女王玛丽·海金斯·克拉克去世

美国悬疑小说大师玛丽·海金斯·克拉克（Mary Higgins Clark）周五1月31日在佛罗里达州去世，享年92岁。她的出版商Simon&Schuster周六在推特发布讣告说，我们以深深的悲伤，向“悬疑女王”说再见。她在亲人陪伴下平静离世。

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玛丽·海金斯·克拉克从1956年开始写广播剧本。1969年发表第一部长篇美国总统华盛顿传记小说《Aspire to the Heavens》未获成功。她随后改变方向，发挥推理悬疑特长，写出第二本《孩子们去哪儿了》（Where Are the Children），一炮而红，被改编成电影，从此走向悬疑惊悚之路。

她一生著有40来部书，其中不少被搬上银幕。她也是纽约时报的畅销书作者。她的作品在美国销售量上亿，在法国销售超两千万。她的《狐狸之夜》1977年获法国推理文学大奖。

玛丽·海金斯·克拉克1927年12月24日出生在纽约一个爱尔兰移民家庭，10岁丧父，母亲艰难抚养她和两个兄弟。她6岁开始写诗，15岁进入纽约福特汉姆大学，5年后拿到哲学系毕业文凭。

玛丽·海金斯·克拉克1949年嫁给沃伦-克拉克（Warren F. Clark），有5名子女。其夫在1964年死于心脏病。32年后的1996年，她嫁给乔治-康纳西内 （John J. Conheeney）。 她的儿媳玛丽·珍·卡拉克（Mary Jane Clark）也是美国当代推理小说作家。

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