韩片《寄生虫》获奥斯卡最佳电影奖 非英语片头一次

第92届奥斯卡金像奖2月9日揭晓，举行颁奖仪式。韩国电影《寄生虫》获奥斯卡最佳电影奖，成为史上首部获得奥斯卡这个最高奖项的非英语片，标志着韩国电影实力超越欧美。

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韩国导演奉俊昊执导的电影《寄生虫》在第92届奥斯卡电影节获最佳电影奖，打破奥斯卡存在90年来的历史记录，成为首获此的非英语电影。《寄生虫》同时还获得奥斯卡最佳国际电影奖（原最佳外语片奖），最佳导演、最佳原创剧本奖。

《寄生虫》去年5月在法国戛纳电影节获得金棕榈奖。法新社说，韩国导演奉俊昊和他的《寄生虫》从此成为好莱坞传奇。法国古典音乐台评论认为，《寄生虫》是去年的最佳电影，它显示亚洲电影力道强劲，超过欧美电影。

本届奥斯卡的影帝是《小丑》的扮演者华金·菲尼克斯；影后桂冠被《朱迪》女主角蕾妮·齐薇格摘走。

最佳女配角授予《婚姻故事》中的女律师扮演者劳拉·邓恩。最佳男配角由布拉德·皮特凭借《好莱坞往事》获得。

最佳改编剧本奖授予《乔乔的异想世界》，最佳动画长片奖给了《玩具总动员4》；美国前总统奥巴马担任制片，讲述中国人在美国开工厂的《美国工厂》，获得本届奥斯卡最佳纪录片奖。

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