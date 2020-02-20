“复制-粘贴”的发明人走了 享年74岁

在电脑上工作，大家都会用“复制、粘贴、剪下”等指令，但很少人知道这些指令的发明者是拉里-泰斯勒（Larry-Tesler）。这位美国电脑先驱，乔布斯的老搭档，2月17日辞世，享年74岁。硅谷计算机历史博物馆今天发推文表示哀悼。

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法新社2月19日发自旧金山的报道说，泰斯勒曾经任职的全录公司（Xerox）在推特上写道：“剪下、复制、粘贴、寻找、取代等指令的发明人泰斯勒是全录公司的前研究人员。你们之所以能够更轻松的工作，要归功于泰斯勒的革命性创意构想…请和我们一起追悼和赞颂他。



拉里-泰斯勒1945年4月24日出生于纽约布朗克斯区（Bronx），毕业于斯坦福大学（Stanford University），精通“人机互动”研究领域，并将他的技术应用在亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、雅虎（Yahoo）与全录公司的帕罗奥多研究中心公司（Palo Alto Research Center, PARC）。



硅谷计算机历史博物馆（Computer History Museum）今天在推特上写道：泰斯勒创造了“剪下、复制、粘贴”的构想，他怀着“电脑应该让每个人都可以使用”的反文化愿景，结合电脑科学训练，发明了这些指令。



泰斯勒发明的这些指令在1983年并入Lisa电脑软件；在1984年并入当年问世的第一代苹果机（Macintosh），并在苹果的推广下，在全世界普及。



泰斯勒在1980年代为苹果工作，他是已故苹果共同创办人乔布斯（Steve Jobs）从“全录公司”挖走的人才。



他在苹果任职17年，升到首席科学家，之后他设立一家教育新创公司，并在亚马逊与雅虎研究使用者的经验技术（user-experience technology）。



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