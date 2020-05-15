法中两地最新研究：羟氯喹治疗新冠肺炎无显著效果

抗疟疾药物羟氯喹可能对治疗新冠病毒肺炎有效一度吸引学界和舆论广泛关注。但最新公布的两项分别在法国和中国进行的实验结果显示，该药物对治疗新冠病毒肺炎并无显著疗效。

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15日公布的这两项研究结果分别来自在法国和中国展开的实验。结果显示，羟氯喹对治疗新冠病毒肺炎，无论是重症患者，还是轻症患者都没有显著效果。

由法国科研人员完成的这份研究显示，使用此前主要用于治疗疟疾或类风湿性关节炎的药物羟氯喹，并不能显著降低因新冠病毒肺炎住院治疗的患者进入重症抢救或死亡的几率。

有中国科研人员完成的研究则显示，因新冠病毒肺炎住院的轻症患者使用该药物后，体内病毒消退速度并不比其它常规用药更快，但副作用更大。

这两项研究结果均在综合医学期刊《英国医学杂志》BMJ上发表。该杂志为此发表公报指出，从总体来看，这两项研究结果都不支持使用羟氯喹作为新冠病毒肺炎患者的常用治疗药物。

具体而言， 法国巴黎地区多家医院研究团队进行的实验涉及181名因新冠病毒肺炎入院、并需要吸氧的患者。其中84名患者在入院初期就开始每天使用羟氯喹。但这组患者的病情发展与其它97名患者的情况没有显著区别。使用羟氯喹但仍然在入院21天后转入抢救病房的患者比例为76%，在没有使用该药的97名病人中，这一比例为75%。入院21天时间点，两组患者的死亡率分别为89%和91%。研究报告得出的结论是，羟氯喹在一些小规模的研究中对治疗新冠肺炎显示积极疗效，引起全球广泛关注，但本项研究不支持对需要吸氧的住院患者使用该药物。

中国团队的研究涉及150名因轻度或中度新冠病毒肺炎入院治疗的患者，其中一半病人使用羟氯喹治疗。四周疗程之后， 两组病人病毒消退情况并无改变。而使用羟氯喹的患者中，30%的人出现副作用，而未使用该药的患者中，出现副作用的比例只有9%

羟氯喹主要用于治疗自身免疫性疾病。此前法国马赛病毒专家拉乌勒曾主张对新冠病毒肺炎初期使用该药，并同时使用抗菌素。

美国总统特朗普也曾多次推荐使用该药，治疗新冠肺炎患者。但该药的疗效在学界一直争议纷纷。近期，多项研究对其疗效提出质疑，多个国家卫生部门也都提醒警惕该药的副作用。