哈佛生化系前主任因隐瞒参与千人计划遭美陪审团起诉

美国哈佛大学化学和生化系前主任利伯（Charles M. Lieber）6月9日被美国一联邦大陪审团起诉，他被指在与中国“千人计划”的关系上向美国政府撒谎。

广告 继续浏览后续

利伯在今年1月28日被捕，原因是他被指隐瞒自己参与了中国的“千人计划”。该计划旨在招募掌握高科技的人才为中国服务。根据美国司法部公布的起诉书显示，现年 61岁的利伯被联邦大陪审团以两项虚假陈述的罪名起诉，并将在波士顿联邦法院接受传讯。如果被定罪，他可能会被判处5年监禁，3年监视释放，及25万美元的罚款。根据《哈佛深红报》的报道，利伯被控在2018年接受调查人员问话时蓄意否认自己参加了“千人计划”，并自称不确定中国如何将他分类对待。而调查显示，武汉理工大学此前已经邀请利伯参加“千人计划”，他也与后者在2012年签署了一份，为期3年的作为“高级外国专家”的“千人计划”协议。

起诉书还显示，利伯签署的“千人计划”合同允许他每月从武汉理工大学获得5万美元的酬劳，并获得超过150万美元在该大学建立一个研究实验室。此外，联邦大陪审团还以利伯的撒谎使得哈佛大学在2019年时，告知美国国立卫生研究院前者并未参加过“千人计划”而将其起诉。 就这一事件的最新进展，哈佛大学发言人纽顿（Jason A. Newton）通过邮件表示，正在对利伯的起诉进行研究。

利伯的律师墨卡塞依（Marc L. Mukasey）则回应称，美国政府对此“存在错误”。他说，“利伯教授将其一生致力于科学和他的学生。”该律师称，“不是金钱，也不是虚名，（他在乎的）只有他的科学和学生。他在这一事件中是一名受害者，不是施害人。”墨卡塞依指出，利伯将对这一起诉继续抗争。他说，“当正义到来时，利伯良好的名誉将重回其位，科学社群也将再次从他的知识和热爱中受益”。此前，哈佛大学在1月表示，利伯已被行政休假。