访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
亚洲/巴基斯坦/空难

巴基斯坦国际航空150名飞行员被停飞

发表时间： 更改时间：

Un appareil de la PIA s'est écrasé le 22 mai dernier dans une zone résidentielle de Karachi, faisant 98 morts au total.
Un appareil de la PIA s'est écrasé le 22 mai dernier dans une zone résidentielle de Karachi, faisant 98 morts au total. REUTERS/Faisal Mahmood
作者： 尼古拉

巴基斯坦国际航空（PIA）的150名飞行员因飞行执照涉假而遭禁飞。上述情况是在巴基斯坦国际航空PIA的一架A320客机于一个月前在卡拉奇 (Karachi) 发生坠机事件后遭揭露。

广告

据本台RFI法广记者Sonia周五（2020年6月26日）发自伊斯兰堡消息，巴基斯坦国家航空的434名飞行员中，有三分之一被怀疑是持假执照飞行，为此，巴基斯坦国家航空公司宣布决定，对这150名飞行员予以禁飞。

社交网络中，有许多人对此感到惊骇。曾发生众多飞行事故的巴基斯坦国际航空不仅经营国际航线，也飞国内航线。最近一次空难事故发生于一个月前的5月22日，在卡拉奇造成98个遇难。黑匣子里的内容揭示，飞行员在下降着陆前，没有集中注意力，而是在讨论冠状病毒。

许多飞行员资历不足

6月24日周三公布的初步报告还指出，空中管制也曾有疏忽，没有报告客机的发动机在第一尝试着陆失败时，曾多次碰撞跑道。

巴基斯坦国际航空并非其国内唯一聘用缺乏资历飞行员的航空公司。当地航空主管部门表示，有超过30%的巴基斯坦现役飞行员没有亲自参加他们的飞行执照考试。

其它 / 2020三八妇女节MH370失踪六周年

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。