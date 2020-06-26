巴基斯坦国际航空150名飞行员被停飞

巴基斯坦国际航空（PIA）的150名飞行员因飞行执照涉假而遭禁飞。上述情况是在巴基斯坦国际航空PIA的一架A320客机于一个月前在卡拉奇 (Karachi) 发生坠机事件后遭揭露。

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据本台RFI法广记者Sonia周五（2020年6月26日）发自伊斯兰堡消息，巴基斯坦国家航空的434名飞行员中，有三分之一被怀疑是持假执照飞行，为此，巴基斯坦国家航空公司宣布决定，对这150名飞行员予以禁飞。

社交网络中，有许多人对此感到惊骇。曾发生众多飞行事故的巴基斯坦国际航空不仅经营国际航线，也飞国内航线。最近一次空难事故发生于一个月前的5月22日，在卡拉奇造成98个遇难。黑匣子里的内容揭示，飞行员在下降着陆前，没有集中注意力，而是在讨论冠状病毒。

许多飞行员资历不足

6月24日周三公布的初步报告还指出，空中管制也曾有疏忽，没有报告客机的发动机在第一尝试着陆失败时，曾多次碰撞跑道。

巴基斯坦国际航空并非其国内唯一聘用缺乏资历飞行员的航空公司。当地航空主管部门表示，有超过30%的巴基斯坦现役飞行员没有亲自参加他们的飞行执照考试。

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