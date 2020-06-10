哈佛生化系前主任因隱瞞參與千人計畫遭美陪審團起訴

美國哈佛大學化學和生化系前主任利伯（Charles M. Lieber）6月9日被美國一聯邦大陪審團起訴，他被指在與中國“千人計畫”的關係上向美國政府撒謊。

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利伯在今年1月28日被捕，原因是他被指隱瞞自己參與了中國的“千人計畫”。該計畫旨在招募掌握高科技的人才為中國服務。根據美國司法部公布的起訴書顯示，現年 61歲的利伯被聯邦大陪審團以兩項虛假陳述的罪名起訴，並將在波士頓聯邦法院接受傳訊。如果被定罪，他可能會被判處5年監禁，3年監視釋放，及25萬美元的罰款。根據《哈佛深紅報》的報道，利伯被控在2018年接受調查人員問話時蓄意否認自己參加了“千人計畫”，並自稱不確定中國如何將他分類對待。而調查顯示，武漢理工大學此前已經邀請利伯參加“千人計畫”，他也與後者在2012年簽署了一份，為期3年的作為“高級外國專家”的“千人計畫”協議。

起訴書還顯示，利伯簽署的“千人計畫”合同允許他每月從武漢理工大學獲得5萬美元的酬勞，並獲得超過150萬美元在該大學建立一個研究實驗室。此外，聯邦大陪審團還以利伯的撒謊使得哈佛大學在2019年時，告知美國國立衛生研究院前者並未參加過“千人計畫”而將其起訴。 就這一事件的最新進展，哈佛大學發言人紐頓（Jason A. Newton）通過郵件表示，正在對利伯的起訴進行研究。

利伯的律師墨卡塞依（Marc L. Mukasey）則回應稱，美國政府對此“存在錯誤”。他說，“利伯教授將其一生致力於科學和他的學生。”該律師稱，“不是金錢，也不是虛名，（他在乎的）只有他的科學和學生。他在這一事件中是一名受害者，不是施害人。”墨卡塞依指出，利伯將對這一起訴繼續抗爭。他說，“當正義到來時，利伯良好的名譽將重回其位，科學社群也將再次從他的知識和熱愛中受益”。此前，哈佛大學在1月表示，利伯已被行政休假。