加拿大兩大電信運營商宣布排除華為5G

加拿大3家主要電信企業中，有兩家公司在6月2日宣布，與瑞典的愛立信公司和芬蘭的諾基亞公司合作建設5G網路，這也意味着中國的電訊巨頭華為公司被排除在外。

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加拿大最大的電信商加拿大貝爾（Bell Canada）公司和第二大電信商泰勒斯公司(Telus Corp)相繼宣布棄用華為。總部位於蒙特利爾的BCE是加拿大貝爾的母公司，該公司於周二發布新聞稿表示將使用愛立信的設備建設下一代手機網絡，即5G。BCE總裁比比克（Mirko Bibic）談到，“5G戰略支持我們的目標，即促進加拿大人彼此之間以及與世界的聯繫，愛立信的創新5G網絡產品，以及其在全球舞台上的經驗將成為我們在整個加拿大推廣這種改變遊戲規則的移動技術的關鍵。” 愛立信在其新聞稿中則指出，目前已與全球通信服務提供商簽訂了93項商業5G協議或合同，其中50項是公開宣布的5G交易。愛立信目前在22個國家/地區擁有40個實時5G網絡。

同樣在當天，曾在今年2月宣布將在其5G網絡中使用華為設備的泰勒斯公司亦表示，將採用諾基亞和愛立信的設備，拋開華為。泰勒斯公司已計畫未來三年內在關鍵技術組件上再投入400億加元，以推動5G網絡建設。今年1月中旬，加拿大另一電信巨頭、總部位於多倫多的羅傑斯通訊集團（Rogers Communications）宣布開始在加拿大多座大城市部署5G網絡時指出，其首選設備供應商是愛立信。

關注加拿大通信市場的 IDC 首席研究分析師瑟爾提斯（Lawrence Surtees ）表示，儘管華為與當地較小的運營商簽訂了合同，並將繼續為加拿大貝爾的網絡提供某些技術，但其在加拿大的影響力顯然比不上當地的兩大運營商。而此次加拿大貝爾和泰勒斯電信兩家公司將行業領先的華為撇到一邊，或有助於緩解政府是否允許華為參與加拿大 5G 網絡建設的艱難決定。據悉，加拿大政府正審視5G網路的安全問題，尚未決定是否批准華為替加拿大企業提供設備。對此，華為發言人維爾西（Alykhan Velshi）在電郵中提出，“我們期盼（加拿大）聯邦政府完成5G審查，在華為協助加拿大打造下一代無線網絡的角色上，做出以事實為基礎的決定。”