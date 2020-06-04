回應美國禁令 中國放寬國際客運航班限制

疫情爆發前，美中之間每周來往航班約有325班次。Avant la pandémie, les compagnies aériennes américaines et chinoises assuraient environ 325 vols par semaine entre les deux pays.

在美國宣布禁止中國客運航班飛美後，中國民航局周四調整國際客運航班計畫，放寬外國航空公司國際客運航線航班限制，並從6月8日起，實施航班獎勵和熔斷措施。此前，中國民航局副局長李健表示，在國際線上因疫情複雜仍有一段較長的不確定期，但因市場有需求，將在中國國內對境外輸入有效控制的前提下，考慮適當增加航班。

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據路透社報道，中國民航局官網刊登通知稱，6月8日起，所有未列入“第5期”航班計畫的外國航空公司，可選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周運營一班國際客運航線航班。各航空公司可向民航局申請運行至10月24日的航班預先飛行計畫。

如此一來，3月12日的航班數基準作廢，此前已停飛中國航線的外國公司可以恢復飛往中國的航班。但航線數量仍然受到“五個一”政策的限制，即“每周運營1班國際客運航線航班”。

另外，按照航班獎勵和熔斷措施，外國航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續三周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周一班，最多達到每周兩班。

不過，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行一周；達到10個的，暫停該公司該航線運行四周。“熔斷”的航班量不得調整用於其他航線，“熔斷”期結束後，航空公司方可恢復每周一班航班計畫。

該通知還稱：“在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可適度增加部分具備條件國家的航班增幅。”

路透社認為，中國民航局這種轉變被認為是對美國宣布將禁止中國航班進入美國作出的積極回應。美國政府一天前宣布將從6月16日起禁止中國航空公司客機進出美國，，以向北京方面施壓，要求其允許美國航空公司恢復中美航線。

據悉，美國新頒布的禁令適用於中國國航、中國東方航空公司、中國南方航空公司和海南航空，以及規模較小的四川航空和廈門航空。中國的航空公司目前每周有四趟往返美國的航班。