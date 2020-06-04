如何面對氣候變化實體風險對金融穩定的影響

隨着科學家警告全球變暖將增加此類極端氣候事件發生的頻率和嚴重性，國際貨幣基金組織最新一期《全球金融穩定報告》研究了氣候變化實體風險， 包括生命和財產損失以及經濟活動受到的干擾，對金融穩定的影響，發現股票投資者可能沒有對這些風險進行充分定價。

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每年，氣候災難都帶來人類疾苦以及大規模的經濟和生態破壞。 據估計，在過去十年中，這些災難平均每年造成的直接總損失高達約 1.3萬億美元，相當於世界GDP的0.2%左右。

2011年泰國洪災的損失佔到了全國GDP的10%左右，這個數字甚至沒有考慮國內外經濟活動的損失產生的所有間接成本。

一些估計顯示，2018年加利福尼亞森林大火的總成本高達3500億美元，相當於美國GDP的1.7%。

隨着科學家警告全球變暖將增加此類極端氣候事件發生的頻率和嚴重性，國際貨幣基金組織最新一期《全球金融穩定報告》研究了氣候變化實體風險， 包括生命和財產損失以及經濟活動受到的干擾，對金融穩定的影響，發現股票投資者可能沒有對這些風險進行充分定價。

國際貨幣基金組織貨幣與資本市場部 專家 Felix Suntheim 和 Jérôme Vandenbussche 在介紹這個議題時就歷史經驗, 未來的風險和當前估值及政策制定做了分析總結。

他們說，由於股市在金融體系中發揮着核心地位，因此通過衡量對總體市場指數以及對金融部門的具體影響，股市為分析氣候變化實體風險對金融穩定的影響提供了良好的平台。

回顧過去50年中約350次大規模氣候災難（樣本包含68個經濟體，佔全球GDP的95%），國際貨幣基金組織的工作組發現，氣候災難的平均影響較小：銀行股下跌2%、整個市場下跌1%。

其中，10%的氣候災難對總體市場的影響超過14%，這說明一些氣候災難可能對金融穩定產生重大影響。例如，在樣本中損失規模占經濟體量比重最大的2011年泰國洪災導致股市在40天內下跌了30%。但相比之下絕對損失最大（佔美國GDP的1%）的2005年卡特里娜颶風未對美國股指產生明顯的影響。

個體國家的特徵十分重要。財政空間較大的國家能通過金融救助和重建工作的形式迅速部署災難應對措施。此外，完善的風險分攤機制（例如保險）能夠降低或重新分配災難的損失，並限制災難對國內股價的影響。

氣候變化預計會增加很多氣候災難（例如洪災、熱浪和乾旱）發生的概率和嚴重性，使經濟體和金融市場遭受更大規模的衝擊。對於股票投資者而言，對實體風險的增加進行定價是一項艱巨的挑戰，因為他們需要根據氣候科學以及預期的減緩和適應行動，估計各種氣候情景的可能性及其在公司層面對實體風險的影響。此外，這些變化的持續時間甚至可能超過長期機構投資者通常的設想。

當前的新型冠狀病毒疫情提醒我們，危機防範和抗風險能力對於管理來自高度不確定事件的風險至關重要，這些事件可能帶來極端的經濟和人員代價。

擴大保險服務的可得性和加強主權國家的整體金融 實力能夠削弱氣候災難的影響，從而降低金融穩定風險。

制定全球強制性氣候變化實體風險披露標準可能也是維護金融穩定的一項重要措施。特定公司層面的關於當前和未來對氣候衝擊的風險敞口和脆弱性的細化信息，將有助於貸款機構、保險公司和投資者更好地把握此類風險。

氣候變化壓力測試可以讓金融公司及其監管機構更好地了解其風險敞口大小和相關的實體風險。在過去十年中，基金組織1/5的金融部門評估規畫考慮了與氣候災難相關的實體風險。一個近期的例子是去年發布的巴哈馬評估規畫。

毫無疑問，最有效的補救措施是採取強有力的全球政策行動，減少溫室氣體排放，以可持續的方式解決全球變暖的根源問題，並帶來遠超出金融穩定範圍的效益。