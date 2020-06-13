中國被指繞過美國制裁購買委內瑞拉原油 美官員：或進行制裁

儘管美國特朗普政府在去年8月加大了對委內瑞拉原油的出口壓力，警告要制裁所有與馬杜羅政府存在業務來往的公司，但去年，中國取代美國成為了委內瑞拉原油的第一大進口國。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社6月12日的獨家報道指，美國去年8月對委內瑞拉實施了新一輪制裁，警告將扣留所有與委內瑞拉石油公司（PDVSA）做生意的公司在美資產。中國石油天然氣公司（CNPC）當月即取消了在委內瑞拉裝載原油的安排。而就中國的進口數據來看，從委內瑞拉購買的原油數量開始放緩，到2019年底停止。

報道指出，在美國宣布對委內瑞拉的制裁後，委內瑞拉的原油仍繼續通過俄羅斯石油巨頭，俄羅斯石油公司（Rosneft）位於瑞士的機構流入中國，並通過船對船的方式轉移原油，使其源頭看起來是馬來西亞，以掩蓋其真正原產地是委內瑞拉的事實。

報道稱，中國從未真正停止購買委內瑞拉原油。路透社在查閱了船舶跟蹤數據和委內瑞拉石油公司的文件後發現，從2019年7月至12月，油輪向中國港口運送了至少18船、總計1970萬桶被重新命名的委內瑞拉原油。這18艘運油船則相當於委內瑞拉2019年5%的原油出口，按市場價計算約價值10億美元。報道指，相關的船對船“轉換標籤”的行動在今年仍繼續進行。今年2月，華盛頓對俄羅斯石油公司設在瑞士的機構實施了制裁，以切斷馬杜羅政府的收入來源。

俄羅斯石油公司則否認有關指控，並與中石油同未回應路透社的質詢。據華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）的制裁問題專家哈爾（Peter Harrell）介紹指，中方這種間接進口委內瑞拉原油的方法屬於灰色地帶。他並稱，最終美方制裁涉事公司與否仍是一個主觀的政策決定。美國國務院委內瑞拉事務特別代表艾布拉姆斯（Elliott Abrams）告訴路透社稱，特朗普將對船對船轉運採取行動，並將研究對購買委內瑞拉轉運原油的中國買家採取制裁。