中國歐盟商會主席：擔心年內無法達成中歐投資協定

中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)周二向媒體表示，他懷疑被等候多時的中歐投資協定是否能在今年內達成。在周一中歐領導人視頻峰會期間，雙方重申將致力於在2020年達成這一協定。

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伍德克當天告訴記者稱，對昨日進行的中歐領導人峰會結果感到失望。雙方領導人會面後並未產生一個經中歐同意的聯合公報。他認為，“（會議後）雙方都沒有對他們在會議期間所達成的內容加以介紹，就是一個雙方能達成一致的問題很少的標誌”。他指出，“我看不到今年能得出任何結論”。

經過了6年來的會談，中歐領導人共同呼籲致力於在2020年達成這一投資協定。歐盟方面官員表示，希望在汽車及生物科學和小電子產品方面看到中方減少對其國營企業的補貼。伍德克認為，為了達成中歐貿易協定，雙方讓步“五五開”是不可能的，因為相較於中國的市場開放度，歐盟則遙遙領先。

歐洲理事會主席米歇爾在峰會結束後周一的記者會上表示，為維護歐洲價值觀而與中國進行的對話是必要的，但“歐中雙方在許多關鍵問題上存在分歧”。米歇爾表示，歐盟領導人向中方表達對北京計畫在香港實施港區國安法的嚴重關切，呼籲北京當局遵守對港人及國際社會承諾，維持香港的高度自治及保障自由，確保香港的政治多元、民主及人權水平。

歐盟委員會主席馮德萊恩指出，“中國是我們的貿易夥伴，但同時也是經濟和制度上的對手，這些都註定了我們與中國的關係將是複雜的”。她表示，歐盟希望中方在援助國企及問題上透明化，在解決強制技術轉讓等各方面做出更多承諾，否則我們將“主打另一張牌”，致力於捍衛歐盟自身的利益。

李克強則強調，中方高度重視與歐盟的關係，指中歐是全面戰略夥伴，“合作遠超競爭，共識遠超分歧”。他表示，中國願意與歐方在世界貿易組織改革等問題上保持溝通，建設性參與應對氣候變化多邊進程，深化疫苗與藥物研發等合作，共同努力早日戰勝疫情。

李克強提出，中國堅定不移擴大開放，致力為各國企業創造市場化、法治化、國際化的營商環境，希望歐方同樣保持貿易與投資市場開放，放寬對華出口限制，認為中歐擴大雙向開放，可以更好實現互利共贏。