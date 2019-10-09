美中贸易谈判前景难料对股市造成冲击

路透社报道说，亚洲股市周三创下一周最大跌幅，因美国与中国的贸易与对外政策争议扩大，并且没有即将结束争端的迹象，令全球经济增长承压。台湾股市周三收跌逾1%，再度失守11000点整数大关；日经225指数下跌131.40点或0.61%，收21456.38点。

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有分析师表示，受美国费城半导体指数重挫冲击，加上接下来美中将进行贸易谈判等不确定因素，全球股市大多走跌，台股今天虽收挫逾1%，但杀盘力道不算太强，因市场资金充沛、趋势依旧偏多，短线续呈高档震荡走势。

据媒体报导美国与中国的紧张局势升温，让市场对于本週稍晚美中贸易谈判的期待有所减弱，华尔街股市昨天重挫后，东京股市今天应声走跌。欧洲股市昨天也全线下跌。英国富时指数跌幅达0.76%，德国、法国、意大利、瑞士、荷兰等欧洲国家的股指跌幅都在1%以上。

路透社报道说，中国股市周三扳回跌幅，终场收高，银行及地产股跳升，但在中美经贸高级别磋商举行之前，投资人态度审慎。在各板块当中，房地产板块涨幅居前，受到强劲的月度房地产销售数据提振，而且市场揣测一些地方可能放宽政策。沪深300指数上涨0.1%至3843.24点，沪综指收高0.4%至2924.86点。彭博周二援引消息人士的话报导称，特朗普政府正在推进有关可能限制美国资本流入中国的讨论，尤其是美国政府养老基金的投资。