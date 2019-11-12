成本增加 23％的德国在华企业有意撤离中国

周二（11月12日）发布的一项研究显示，近四分之一的德国在华企业决定或计划迁出或部分迁出在中国的生产，原因除可有中国对外企政策及中美贸易战影响之外，主要由于在中国的生产成本增加。

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根据这项由德国商会对526家在华成员公司的年度调查，10％的公司已决定撤出他们在中国的生产，13％的公司正计划这样做，共计占比达到23％，这一数字比2018年的19％略高。

其中三分之一的公司计划完全撤离中国，其余的则只是部分搬移至其他国家，主要目的地是印度或东南亚国家。

有关撤离的原因，在决定和有意撤离的共计104家公司中，71％的公司提及生产成本增加、特别是劳动力成本增加。 33％的公司认为公共政策环境不利，25％的公司表示受到美中贸易战对产地政策的影响。

调查显示，在华公司的业务展望降至多年来最低水平。受调公司中只有27％表示有望达到或超过今年运营目标。同一下降趋势也表现在投资意愿上，26％的受调公司表示不打算在未来两年内投资中国，该数字2018年为18％；37％的企业认为中国政府为外国公司在提供公平竞争方面的努力不足。

德国驻华大使冯 葛策（von Goetze）在向媒体公布这一调查结果说，“竞争应该是公平的，包括德国公司在内的外国公司和中国公司应该遵守同样的规则”，他表示，将会继续就中国国有企业补贴及招标问题向北京交涉。

德国商会的调查还显示，德国企业对中国提出的“一带一路“项目缺少兴趣，葛策大使说，“一带一路“计划”由中国出资、中国公司实施。项目的招标并未按照国际规则，这也无怪乎德国公司信息不足”