中美贸易谈判高层再通电话 同意为达成第一阶段协定保持沟通

法新社援引中国新华社报道，中美贸易谈判高层官员周二（11月26日）再次通电话并同意为促成双方达成第一阶段贸易协定保持沟通。此次通话之际，正值北京与华盛顿在多方面局势紧张。就美国会通过“香港人权与民主法案”，中国外交部副部长郑泽光周一召见美国驻华大使表达严重交涉和强烈抗议。

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报道指，中国国务院副总理刘鹤周二与美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦进行了电话会谈。双方讨论了彼此核心关切的问题。新华社报道说，双方已“就解决好相关问题取得共识，同意就第一阶段协议磋商的剩余事项保持沟通”。

受中美或可在近期达成第一阶段贸易协定乐观预期的推动，本周全球股市普遍上扬。中国政府周日发布强化知识产权保护新规，加大对违反知识产权企业的制裁，而知识产权是此次中美贸易谈判的关键议题之一。

但路透社报道援引接近白宫消息人士指，中美完成初步贸易协议的时间可能从此前预期的11月拖至明年，原因是北京要求美方取消更多加征的关税，而特朗普政府也向中方提出了更高的要求。

中国商务部长钟山、中国人民银行行长易纲、中国发改委副主任宁吉喆等官员参加了周二的电话通话。

中美贸易谈判官员通话之际，正值中美双方在多方面紧张加剧，中国外交部副部长郑泽光周一召见美国驻华大使布兰斯塔德，就美国会参众两院通过“香港人权与民主法案”提出严正交涉和强烈抗议，该法案威胁停止美国给予香港的特殊经济地位，同时，美国国会还通过了一项有关禁止向香港警方出售催泪瓦斯、橡皮子弹及其它相关设备的法案。郑泽光表示，美国国会的上述法案是公然干涉中国内政，纵容和支持“反中乱港”势力的暴力犯罪行为，督促美方立即改正错误，停止干涉中国内政。

目前该法案尚待总统特朗普签署后才能正式生效，而特朗普尚未明确表示他是否会签署，他说支持香港人民，也支持他的中国“朋友”习近平。

中国外交部呼吁美国确保不颁布该法案，“否则，美国将承担所有后果。”而美国驻华使馆发言人说，布兰斯塔德提醒中方，华盛顿“非常关注”香港的局势。他强调美国谴责所有形式的暴力恫吓，并表示美方认为“任何社会都可以从代表不同意见的自由公正选举中受益”。

报道指，在美国 参议院一周前投票通过该法案后，一名美国外交官已经被北京召见。