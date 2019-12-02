俄国三大天然气管线之一：俄中管线俄国部分竣工

俄罗斯周一为三条主要天然气管道中的第一条举行竣工典礼，这三条管线确立俄罗斯作为全球最大天然气出口国的地位，其中包括天然气首次出口中国的管线。有分析指出：新的天然气管线“是亚洲最令人期待的能源项目之一，对中国的天然气供应、对该地区液态天然气的进口需求，以及莫斯科在亚洲的能源战略，都将产生重大影响”。

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俄国为了拓宽天然气出口，已经发展北京为自己的战略合作伙伴，尽管目前和欧盟之间的关系紧张，可俄国天然气仍是主要出口到欧洲。

不过，俄罗斯还是不会放弃自己的老主顾的，将在未来几周内推出另两条新天然气输送管线，一条到德国，另一条到土耳其，以维持天然气的长期供应。

中俄管线工程中，俄国境内长2000多公里的“西伯利亚力量”管线将西伯利亚东部气井产的天然气输送到中国边境。中国方面则必须在2022年至2023年间完成管线在中国部分的铺设，以便将天然气运到上海。这条管线全长超过8000公里，是全球距离最长的天然气输气管道。

周一，中国外交部副部长乐玉成在莫斯科盛赞这一管线是中俄合作的“世纪计划”之一。俄国领导人称，这条管线不多不少，是“世界上最大的建设项目”。

普京和习近平则通过视频参加这条天然气管线的落成典礼。法新社指出，这条管线显示出俄罗斯与亚洲的友好，因为莫斯科认为欧洲对自己充满敌意。

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）与中国石油天然气集团公司（CNPC）在2014年5月签署了一项巨额对华天然气供应合同，价格估计在30年内将超过4000亿美元。

2014年也是莫斯科吞并克里米亚的那一年，此举激怒西方，对俄国实施经济制裁，以及与欧洲关系的重要降温。

另外，中国也是俄罗斯在北极开发液态天然气的两个大型项目的主要合作伙伴。

俄罗斯天然气工业股份公司估计，“西伯利亚力量”管线的成本为550亿美元，2022年至2023年的年产量为380亿立方米，占中国天然气消耗的9.5％。

到目前为止，向欧洲和土耳其的天然气出口，保证了俄罗斯天然气公司的大部分利润。