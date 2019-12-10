中国汽车销售连续第17个月下滑 新能源车销售11月亦降43.7％

中国汽车销售11月份下降3.6％，为连续第17个月下滑。作为世界第一大汽车市场，中国汽车销售的低迷同样触及新能源汽车，11月份新能源汽车销售下降43.7％。

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中国汽车工业协会周二发布的数据，中国11月份汽车共计销售245万辆，同比下降3.6％。而这一数值已经是中国汽车市场自今年年初全面回落以来的最好表现。10月份，中国汽车销量共计228万辆，同比下降了4％。

中国汽车工业协会在其声明中承认，“汽车销售市场的总体复苏缓慢。”

近年来，受中国居民收入增长及政府政策性支持的刺激，中国已成为世界上规模最大、增长最快的汽车市场。但自上世纪90年代以来，在经济放缓和对美国贸易紧张的背景下，去年开始汽车销量首次出现下滑。

在整体经济不景气的背景下，中国主要的汽车制造商今年普遍被迫调低售价。这一低迷形势同样也触及被市场看好的新能源汽车，在经历多年增长之后，中国的电动及混合动力汽车自今年7月开始出现下降，根据中国汽车工业协会的数据，11月份新能源汽车销售量近9.5万辆，同比下降43.7％。

汽车工业协会将这一低迷原因归咎于政府减少了对购买此类车辆的政府补贴。

然而，根据中国工信部稍早前提出的2021-2035年汽车产业发展规划意见，中国正在积极寻求加大新能源汽车的发展。该规划提出的目标是到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%，据报道，目前中国新能源汽车销售占比不到5％。