对美达成贸易休战之际 中国11月经济指标显示向好

在中美就停止贸易战达成初步协议之际，中国统计局周一（12月16日）公布一系列数据，显示中国经济状况好于预期。

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据中国统计局今天发布数据，中国工业生产11月份同比增长6.2％，高于10月份的4.7％。为六个月以来最大的增长。

反映消费的零售额增长了8.0％，也创下自6月份以来的最佳表现。

就固定资本投资，据国家统计局的数据，自年初至11月底的增长率为5.2％。增速与上月相比保持不变。

法新社报道指，以上指标发布之际，正值持续近两年的中美贸易战刚刚在上周五宣布休战，双方宣布达成初步贸易协定。中国国家统计局发言人付凌辉表示，“尽管国内外风险和挑战不断增加，但经济指标仍好于预期，中国经济保持了稳中向好的趋势。”

中美初步贸易协定预订在一月初正式签署。周日，北京宣布暂停对美产品加征额外关税，美国方面则已暂停了对中国商品征收的所有新附加关税，以换取北京履行承诺，尤其是增加购买美国农产品。美国此外还同意自9月1日起对每年进口1200亿美元的中国产品加征的关税减半。

中国公布的11月份经济运行指数好于分析预期，据彭博社专家预期为，工业生产仅增长5％，零售额增长7.6％。对此野村证券经济学者警告指：“这一表现或为偶然而非长期趋势，他认为中国10月一周假期可能改变了11月某些指标。”

而对于中美周五宣布的贸易初步协议，普遍分析认为不会解决所有潜在问题。牛津经济的学者汤米吴表示，不能排除中美间“关系进一步恶化”以及在关税问题上出现反复的风险。