中国政府承诺更多支持民营企业

面对与美国贸易战而加剧的经济放缓，中国政府周一承诺明年将进一步支持小型民营企业发展。报道指，民营经济是中国创造就业最为活跃的领域。

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据官方日前的统计公布显示，中国经济增长放缓状况进一步加剧，今年第三季度国民经济增长GDP下降至6％，为27年来最低水平，而北京对华盛顿将的贸易战已持续近两年。这一贸易对抗所采取的互征惩罚性关税形式涉及每年数千亿美元贸易，损害了中国的经济增长，而中国经济在很大程度上取决依赖于出口贸易。

在这一经济环境紧张的背景下，据中国官方新华社报道，中国总理李克强在周一表示“非常关注小、微型企业的融资问题”。李克强是在出席中日韩峰会期间、在四川成都考察时做上述表述的。

据报道，民营企业在中国经济增长中占据重要作用，贡献了中国50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业和90%以上的企业数量。法新社报道指，中国民营企业是创造就业最活跃的领域，尽管其盈利能力不高，但它们往往面临信贷困难和昂贵问题，银行信贷一般优先先面向国有企业。

李克强在周一表示，政府将增加对直接服务于这些企业的中小型银行的支持，他提到将进一步研究降低银行准备金率等措施，以推动小、微企业融资难贵问题取得明显缓解。

降准可促使银行释放更多资金向民营企业贷款。但新华社报道中没有提及实施该措施的确切时间。 面对不断加剧的中美贸易战，中国央行在今年九月份已经降低过银行准备金率，以刺激经济增长。

此外，在李克强视察成都表示支持小型民营企业之际，新华社周日公布了中国国务院印发的《关于营造更好发展环境 支持民营企业改革发展的意见》，这一政策性文件被指是中国官方就民营企业发展的首个中央文件。