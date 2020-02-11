新冠状病毒阴影下 新加坡航展黯淡开幕

亚洲最大的航空展-新加坡航空展，周二在黯淡的气氛下开幕，航空业预计将受到新型冠状病毒的“负面影响” 。每两年在东南亚的这个城市国家举行一次的新加坡航空展，是航空业内数百家公司展示自己最新产品，并与航空公司谈判数百万美元合同的机会。

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但是，今年的展会笼罩在已经造成1000多位中国人死亡，并扩散到世界大约20个国家的新型冠状病毒的阴影下，参观者和参展商的人数都比以前展会少。

目前新加坡有45人确诊感染了新冠病毒，并在上周将健康警报等级提升。

70多家国际参展商放弃了参加本次展会，其中包括美国国防巨头洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）和加拿大制造商庞巴迪（Bombardier）和德哈维兰（De Havilland）。

因新加坡禁止中国人入境后，至少有10家中国公司不得不放弃参展。

展会主办方取消了开幕前的新闻发布会，但实施特殊预防措施以维持展会正常举行。参观人数受到限制，主办者还呼吁与会者以招手或鞠躬来互相问候，而不是握手。

进入展会者都经过温度扫描，且在会场的关键位置安放了消毒洗手液设施，方便使用。

业内重要公司波音（Boeing）试图在这次展会上，从737 MAX型飞机坠毁的危机中恢复过来，空客也参展了。

因为多个国家已经决定关闭与中国的边境，以遏制新冠状病毒的传播，航空业举步维艰。

国际航空运输协会（Iata）告诉法新社，目前已经进入了“困难时期”，航空公司“将遭受负面影响”，即便现在预测航空公司的损失还为时过早。

亚埃信华迈的太区首席经济学家拉吉夫·比斯瓦斯（Rajiv Biswas）表示，由于中国游客取消旅行，全球旅游业将因此“遭受重创”。

新加坡旅游局周二就警告说，今年入境游客人数将下降25％至30％。

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