IMF总裁：新冠肺炎疫情恐伤今年全球经济增长

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）2月16日表示，新冠肺炎疫情的流行可能会损害今年的全球经济增长，但随后可能会出现急剧而迅速的经济反弹。

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格奥尔基耶娃当天在出席于迪拜举行的全球妇女论坛上说：“我们仍然希望经济增长跌幅将在0.1至0.2％之间。”她称，当下蔓延的新冠肺炎已经造成1600多人死亡，其全面影响将取决于病毒被控制的速度。自2019年10月1日起担任IMF总裁的，保加利亚人格奥尔基耶娃谈道，"我建议大家不要过早下结论。现在仍有很多不确定性。我们根据实际情况来行事，而不是预测”。她说，“10天后再来问我。"

国际货币基金组织在1月发布的最新《世界经济展望》（World Economic Outlook）报告，将今年全球经济成长率预估下调0.1个百分点至3.3%。去年全球经济成长率为2.9%，是10年来最低纪录。在谈到疫情对全球经济可能带来的影响时，格奥尔基耶娃称，尽管现在评估疫情的全面影响还“太早”，但她承认旅游业和运输业已受到影响。她说，因为人们尚不清楚新冠病毒的特质，不知道中国能够在多长时间里抑制疫情，也不知道病毒是否会在全球其它地区扩散。

格奥尔基耶娃指出，"如果疫情迅速获得控制，（全球经济成长）可能急速下滑后非常迅速反弹”，呈现所谓V形走势。值得一提的是，在与2003年SARS疫情作比较时，格奥尔基耶娃提出，当年非典疫情发生时，中国经济只占世界经济总量的8%，如今则高达19%。

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