经济学者胡星斗：第二季度中国经济当会全面恢复正常

伦敦交易所门外。随新冠病毒疫情在中国境外持续扩散，2020年3月9日，全球股市大幅下跌。

新冠状病毒疫情在世界各地扩散，重创中国经济的同时，也正影响以及因为中美贸易战而减缓的世界经济。国际货币基金组织总干事2月23日在利雅得二十国集团财长会议上曾表示，新冠病毒造成的世界卫生紧急状态已经影响中国经济，可能也会让世界经济复苏遭殃。3月9日，全球股市全线暴跌足以显示业界的不安。

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尽管新冠病毒疫情的重灾区武汉自中国国家主席习近平亲临视察之后宣布放松封闭管治措施，有条件复工复产，但已经停顿40余天的中国经济机器全面重新启动尚需时日。但北京理工大学经济学接受胡星斗对中国经济全面恢复正常不无乐观，他接受本台驻京记者拉加德采访时表示：

胡星斗：“受到疫情的影响，中国经济的增速有可能比预期的下调两个百分点左右。第二季度，中国经济应当会全面恢复正常，现在全国各地推出了大约二、三十万亿的投资规划。”

应该说，在经济全球化背景下，中国经济停转已经在世界各地引发连锁反应。德国、韩国、日本、美国等国家都出现零部件供应链中断的现象。众多跨国集团纷纷预告，这场公共卫生危机可能影响他们的业绩。二月底，全球股市主要指数暴跌超过12%，是自2008年-2009年世界金融危机以来不曾有过的现象。法国40种工业指数3月9日也一天跌破8%。

经济学者担心，疫情造成供应方冲击之后，接踵而来的可能是各国可能采取的封城措施造成需求减少。

国际货币基金组织首席经济师Gita Gopinath提醒指出：必须阻止这场一时性的危机，因为造成失业和企业倒闭，而无可挽回地损害个人和企业。

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