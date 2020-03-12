非洲的石油生产国经济受沙特阿拉伯和俄罗斯石油战严重影响

由于欧佩克石油减产协议失败，沙特阿拉伯和俄罗斯正陷入一场全面的石油价格战，沙特阿拉伯决定每天增产250桶原油。阿联酋每天增产100万桶石油。俄罗斯和沙特阿拉伯的石油产量和价格战给非洲的石油生产国经济造成了严重影响。

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由于大多数OPEC国家严重依赖石油收入，油价暴跌使国家财政捉襟见肘。以周一触及的低位每桶约31美元计算，估计OPEC产油国每日减少约5亿美元收入。

尼日利亚财政部长Zainab Ahmed称，将不得不限制国家支出。“预算收入将会减少，这意味着将要缩减预算规模。”

穆罕默杜·布哈里总统在2019年12月签署了2020年10.59万亿奈拉的年度预算，该预算的基础是石油日产量218万桶，每桶57美元。3月9日，国际油价暴跌逾25％，原油期货价格跌至多年来最低水平。

今年担任OPEC轮值主席国的阿尔及利亚认为，在与其他产油国磋商后，需要“迅速做出平衡市场的决定”。

但石油专家让·皮埃尔·法委内克（Jean Pierre favennec）称，危机不会是长期的，不会超过几个月的时间的，当危机过去之后，经济活动就会恢复正常”。

中国社会科学院西亚非洲研究所研究员余国庆表示，国际货币基金组织和世界银行已调低主要经济体今年的经济增长目标。目前世界的一些新兴经济体是石油的主要消费国，但这些国家普遍面临着低增长和高通缩的威胁，低油价带来边际效益有限。

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